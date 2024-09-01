РИАН: ВСУ расстреляли автомобиль с женщинами и детьми в Курской области

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Ребенок пострадал в результате обстрела солдатом ВСУ гражданской машины в Курской области
Ребенок пострадал в результате обстрела солдатом ВСУ гражданской машины в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми, который пытались эвакуироваться из Суджанского района Курской области. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщила мать пострадавшего Ольга Тертышникова.

«Я, сестра и двое детей — мы все погрузились быстренько в машину. Когда приехали в сторону Малой Локни, <...> наша машина была расстреляна полностью», — рассказала женщина следователю. Ее слова передает РИА Новости. В результате обстрела была ранена маленькая девочка.

По словам Тертышниковой, они просили военного ВСУ отпустить их, чтобы оказать помощь раненой девочке. Солдат отказался и попросил позвать их врача для оказания первой помощи, после чего семья была взята в плен.

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Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми, который пытались эвакуироваться из Суджанского района Курской области. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщила мать пострадавшего Ольга Тертышникова. «Я, сестра и двое детей — мы все погрузились быстренько в машину. Когда приехали в сторону Малой Локни, <...> наша машина была расстреляна полностью», — рассказала женщина следователю. Ее слова передает РИА Новости. В результате обстрела была ранена маленькая девочка. По словам Тертышниковой, они просили военного ВСУ отпустить их, чтобы оказать помощь раненой девочке. Солдат отказался и попросил позвать их врача для оказания первой помощи, после чего семья была взята в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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