РИАН: ВСУ расстреляли автомобиль с женщинами и детьми в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми, который пытались эвакуироваться из Суджанского района Курской области. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщила мать пострадавшего Ольга Тертышникова.
«Я, сестра и двое детей — мы все погрузились быстренько в машину. Когда приехали в сторону Малой Локни, <...> наша машина была расстреляна полностью», — рассказала женщина следователю. Ее слова передает РИА Новости. В результате обстрела была ранена маленькая девочка.
По словам Тертышниковой, они просили военного ВСУ отпустить их, чтобы оказать помощь раненой девочке. Солдат отказался и попросил позвать их врача для оказания первой помощи, после чего семья была взята в плен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.