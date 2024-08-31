«Гордость нашего региона»: Кухарук поздравил работников нефтегазовой отрасли

На долю ХМАО приходится 40% нефти, добытой в России, а работники отрасли являются гордостью Югры. Об этом сообщил врио губернатора региона Руслан Кухарук в честь профессионального праздника.
«На долю автономного округа приходится 40% общероссийской добычи. В истории нашего нефтегазового края — подвиги, рекорды и достижения предприятий. С праздником, дорогие друзья! Вы — гордость нашего региона и страны!» — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Глава Югры также добавил, что работники отрасли обеспечивают стабильное развитие страны и его экономическую безопасность. «Мы вместе движемся к очередному историческому рубежу — 13-миллиардной тонне нефти», — отметил Кухарук в своей речи.
Кухарук ранее вручил сотрудникам «Славнефть-Мегионнефтегаза» высшие ведомственные и окружные награды. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня нефтяника. Были присвоены звания почетного нефтяника, заслуженного работника нефтегазодобывающей промышленности ХМАО, а также вручены медали за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и грамоты министерства энергетики России.
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