31 августа 2024
30 августа 2024

«Гордость нашего региона»: Кухарук поздравил работников нефтегазовой отрасли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухарук отметил, что на долю Югры приходится 40% добычи нефти в РФ
Кухарук отметил, что на долю Югры приходится 40% добычи нефти в РФ Фото:

На долю ХМАО приходится 40% нефти, добытой в России, а работники отрасли являются гордостью Югры. Об этом сообщил врио губернатора региона Руслан Кухарук в честь профессионального праздника.

«На долю автономного округа приходится 40% общероссийской добычи. В истории нашего нефтегазового края — подвиги, рекорды и достижения предприятий. С праздником, дорогие друзья! Вы — гордость нашего региона и страны!» — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Глава Югры также добавил, что работники отрасли обеспечивают стабильное развитие страны и его экономическую безопасность. «Мы вместе движемся к очередному историческому рубежу — 13-миллиардной тонне нефти», — отметил Кухарук в своей речи.

Кухарук ранее вручил сотрудникам «Славнефть-Мегионнефтегаза» высшие ведомственные и окружные награды. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня нефтяника. Были присвоены звания почетного нефтяника, заслуженного работника нефтегазодобывающей промышленности ХМАО, а также вручены медали за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и грамоты министерства энергетики России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На долю ХМАО приходится 40% нефти, добытой в России, а работники отрасли являются гордостью Югры. Об этом сообщил врио губернатора региона Руслан Кухарук в честь профессионального праздника. «На долю автономного округа приходится 40% общероссийской добычи. В истории нашего нефтегазового края — подвиги, рекорды и достижения предприятий. С праздником, дорогие друзья! Вы — гордость нашего региона и страны!» — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Глава Югры также добавил, что работники отрасли обеспечивают стабильное развитие страны и его экономическую безопасность. «Мы вместе движемся к очередному историческому рубежу — 13-миллиардной тонне нефти», — отметил Кухарук в своей речи. Кухарук ранее вручил сотрудникам «Славнефть-Мегионнефтегаза» высшие ведомственные и окружные награды. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня нефтяника. Были присвоены звания почетного нефтяника, заслуженного работника нефтегазодобывающей промышленности ХМАО, а также вручены медали за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и грамоты министерства энергетики России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...