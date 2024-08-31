Ночной рейс из Москвы в Пермь задержали на восемь часов

Самолет вылетел из Москвы с опозданием
В московском аэропорту «Внуково» ночью 1 сентября на восемь часов задержали рейс до Перми. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.
«Самолет должен был вылететь в 00:35, фактическое время вылета — 09:03. Самолет приземлился в аэропорту Перми в 12:45», — сообщается на онлайн-табло.
Сообщалось, что из аэропорта «Большое Савино» в Перми 16 августа задерживался вылет рейсов. Самолеты вылетели с опозданием в Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх.
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