31 августа 2024
30 августа 2024

Ночной рейс из Москвы в Пермь задержали на восемь часов

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Город. Пермь, самолет авиакомпании россия, ил-96
Самолет вылетел из Москвы с опозданием Фото:

В московском аэропорту «Внуково» ночью 1 сентября на восемь часов задержали рейс до Перми. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

«Самолет должен был вылететь в 00:35, фактическое время вылета — 09:03. Самолет приземлился в аэропорту Перми в 12:45», — сообщается на онлайн-табло.

Сообщалось, что из аэропорта «Большое Савино» в Перми 16 августа задерживался вылет рейсов. Самолеты вылетели с опозданием в Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх.

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В московском аэропорту «Внуково» ночью 1 сентября на восемь часов задержали рейс до Перми. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта. «Самолет должен был вылететь в 00:35, фактическое время вылета — 09:03. Самолет приземлился в аэропорту Перми в 12:45», — сообщается на онлайн-табло. Сообщалось, что из аэропорта «Большое Савино» в Перми 16 августа задерживался вылет рейсов. Самолеты вылетели с опозданием в Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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