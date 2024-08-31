Общество Транспорт Ночной рейс из Москвы в Пермь задержали на восемь часов 01 сентября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + Самолет вылетел из Москвы с опозданием Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В московском аэропорту «Внуково» ночью 1 сентября на восемь часов задержали рейс до Перми. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта. «Самолет должен был вылететь в 00:35, фактическое время вылета — 09:03. Самолет приземлился в аэропорту Перми в 12:45», — сообщается на онлайн-табло. Сообщалось, что из аэропорта «Большое Савино» в Перми 16 августа задерживался вылет рейсов. Самолеты вылетели с опозданием в Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В московском аэропорту «Внуково» ночью 1 сентября на восемь часов задержали рейс до Перми. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта. «Самолет должен был вылететь в 00:35, фактическое время вылета — 09:03. Самолет приземлился в аэропорту Перми в 12:45», — сообщается на онлайн-табло. Сообщалось, что из аэропорта «Большое Савино» в Перми 16 августа задерживался вылет рейсов. Самолеты вылетели с опозданием в Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям