В Сургуте (ХМАО) студенты Югорского государственного университета (ЮГУ) во время заселения в один из корпусов общежития вуза обнаружили в комнатах мышей. Кадры с грызунами они предоставили агентству URA.RU.
«Добрый день. Студентов ЮГУ заселяют в комнаты с мышами! Студенческая, 5», — сообщили очевидцы агентству.
Корреспондент URA.RU связался со студенткой ЮГУ, ранее проживающей в одном из корпусов общежития. В беседе девушка подтвердила, что в комнатах царит антисанитария, на стенах плесень и бегают тараканы. Однако собеседница отметила, что виной всему, в первую очередь, сами студенты, так как не следят за уборкой в своих комнатах, а вновь прибывшие ученики сталкиваются с неприятной ситуацией.
Корреспондент URA.RU пытался связаться с руководством общежития ЮГУ, но на звонки там не ответили. Также был отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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