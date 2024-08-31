31 августа 2024
30 августа 2024

В ХМАО студенты крупнейшего вуза пожаловались на мышей в общежитии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты также сообщают, что помимо грызунов в здании полно тараканов и плесень на стенах
Студенты также сообщают, что помимо грызунов в здании полно тараканов и плесень на стенах Фото:

В Сургуте (ХМАО) студенты Югорского государственного университета (ЮГУ) во время заселения в один из корпусов общежития вуза обнаружили в комнатах мышей. Кадры с грызунами они предоставили агентству URA.RU.

«Добрый день. Студентов ЮГУ заселяют в комнаты с мышами! Студенческая, 5», — сообщили очевидцы агентству.

Корреспондент URA.RU связался со студенткой ЮГУ, ранее проживающей в одном из корпусов общежития. В беседе девушка подтвердила, что в комнатах царит антисанитария, на стенах плесень и бегают тараканы. Однако собеседница отметила, что виной всему, в первую очередь, сами студенты, так как не следят за уборкой в своих комнатах, а вновь прибывшие ученики сталкиваются с неприятной ситуацией.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с руководством общежития ЮГУ, но на звонки там не ответили. Также был отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) студенты Югорского государственного университета (ЮГУ) во время заселения в один из корпусов общежития вуза обнаружили в комнатах мышей. Кадры с грызунами они предоставили агентству URA.RU. «Добрый день. Студентов ЮГУ заселяют в комнаты с мышами! Студенческая, 5», — сообщили очевидцы агентству. Корреспондент URA.RU связался со студенткой ЮГУ, ранее проживающей в одном из корпусов общежития. В беседе девушка подтвердила, что в комнатах царит антисанитария, на стенах плесень и бегают тараканы. Однако собеседница отметила, что виной всему, в первую очередь, сами студенты, так как не следят за уборкой в своих комнатах, а вновь прибывшие ученики сталкиваются с неприятной ситуацией. Корреспондент URA.RU пытался связаться с руководством общежития ЮГУ, но на звонки там не ответили. Также был отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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