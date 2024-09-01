В Кремле заявили об исторически низшей точке в отношениях с США

Отношения между Россией и Соединенными Штатами достигли исторически низкого уровня. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Они (отношения — прим. URA.RU) действительно сейчас находятся исторически, наверное, в самой низшей точке. Дошли до точки надрыва, которая, наверное, приближалась неумолимо. Была переполнена чаша терпения России», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину. По его словам, накопившийся кумулятивный эффект от действий США, которые нарушали интересы России на протяжении нескольких десятилетий, привел к текущему ухудшению отношений.
Песков также указал на прямое вовлечение США в конфликт вокруг Украины и нарастающую тенденцию к углублению этого вовлечения, что является проявлением враждебной позиции по отношению к России. Такая тенденция обострилась в период президентства Джо Байдена.
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