В Кремле заявили об исторически низшей точке в отношениях с США

Песков: отношения России и США сейчас находятся исторически в самой низшей точке
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Песков заявил, что чаша терпения России в отношениях с США переполнена
Песков заявил, что чаша терпения России в отношениях с США переполнена Фото:

Отношения между Россией и Соединенными Штатами достигли исторически низкого уровня. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они (отношения — прим. URA.RU) действительно сейчас находятся исторически, наверное, в самой низшей точке. Дошли до точки надрыва, которая, наверное, приближалась неумолимо. Была переполнена чаша терпения России», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину. По его словам, накопившийся кумулятивный эффект от действий США, которые нарушали интересы России на протяжении нескольких десятилетий, привел к текущему ухудшению отношений.

Песков также указал на прямое вовлечение США в конфликт вокруг Украины и нарастающую тенденцию к углублению этого вовлечения, что является проявлением враждебной позиции по отношению к России. Такая тенденция обострилась в период президентства Джо Байдена.

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Отношения между Россией и Соединенными Штатами достигли исторически низкого уровня. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Они (отношения — прим. URA.RU) действительно сейчас находятся исторически, наверное, в самой низшей точке. Дошли до точки надрыва, которая, наверное, приближалась неумолимо. Была переполнена чаша терпения России», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину. По его словам, накопившийся кумулятивный эффект от действий США, которые нарушали интересы России на протяжении нескольких десятилетий, привел к текущему ухудшению отношений. Песков также указал на прямое вовлечение США в конфликт вокруг Украины и нарастающую тенденцию к углублению этого вовлечения, что является проявлением враждебной позиции по отношению к России. Такая тенденция обострилась в период президентства Джо Байдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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