31 августа 2024

В сгоревшей челябинской даче обнаружили труп мужчины

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Район ночного пожара по ул Хабаровская,2. Тюмень , сгоревший дом, после пожара, крт
На пепелище спасатели обнаружили труп садовода (фото из архива) Фото:

В Троицке (Челябинская область) в СНТ «Любитель» во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В Троицке горел садовый домик площадью 16 квадратных метров. При тушении возгорания было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения», — отметили в пресс-службе ведомства.

По предварительной версии, домик загорелся из-за неосторожности при курении. В тушении было задействовано три единицы техники и 10 пожарных.

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В Троицке (Челябинская область) в СНТ «Любитель» во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В Троицке горел садовый домик площадью 16 квадратных метров. При тушении возгорания было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения», — отметили в пресс-службе ведомства. По предварительной версии, домик загорелся из-за неосторожности при курении. В тушении было задействовано три единицы техники и 10 пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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