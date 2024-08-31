В сгоревшей челябинской даче обнаружили труп мужчины

На пепелище спасатели обнаружили труп садовода (фото из архива)
В Троицке (Челябинская область) в СНТ «Любитель» во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В Троицке горел садовый домик площадью 16 квадратных метров. При тушении возгорания было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения», — отметили в пресс-службе ведомства.
По предварительной версии, домик загорелся из-за неосторожности при курении. В тушении было задействовано три единицы техники и 10 пожарных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!