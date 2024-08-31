31 августа 2024
30 августа 2024

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогнозируется небольшой дождь и ветер с порывами до 19 метров в секунду
Прогнозируется небольшой дождь и ветер с порывами до 19 метров в секунду Фото:

В Тюменской области днем 2 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Внимание: в дневные часы 2 сентября на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы 15-19 м/с, температура +17, +22», — указано в telegram-канале «Оповещение 72».

Ранее синоптики пообещали тюменцам дождливое начало осени. Осадки продлятся в регионе минимум до 8 сентября.

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В Тюменской области днем 2 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Внимание: в дневные часы 2 сентября на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы 15-19 м/с, температура +17, +22», — указано в telegram-канале «Оповещение 72». Ранее синоптики пообещали тюменцам дождливое начало осени. Осадки продлятся в регионе минимум до 8 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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