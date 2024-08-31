В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Прогнозируется небольшой дождь и ветер с порывами до 19 метров в секунду
В Тюменской области днем 2 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Внимание: в дневные часы 2 сентября на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы 15-19 м/с, температура +17, +22», — указано в telegram-канале «Оповещение 72».
Ранее синоптики пообещали тюменцам дождливое начало осени. Осадки продлятся в регионе минимум до 8 сентября.
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