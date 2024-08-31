В Свердловской области продают фабрику с многовековой историей за 359 миллионов. Скрин

01 сентября 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Фабрика была основана в середине 19 века Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Арамиле (Свердловская область) на продажу выставили старинное здание суконной фабрики площадью более 20 тысяч квадратных метров. Его стоимость — 359 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается здание Аpамильской суконной фабрики…. Общая площадь здания 20662 кв. м. и прилегающий земельный участок, общей площадью более 3,2 га. Здание многофункциональное, нежилого назначения. В хорошем рабочем состоянии, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами для производств с высокими мощностями», — сказано в объявлении. Фабрика была основана в середине 19 века. В годы Великой Отечественной войны на предприятии изготавливали суконную ткань для солдатских шинелей. В годы первых пятилеток производство входило в десятку лучших в стране, а в 2010 году фабрику признали банкротом. От прежнего производства здесь сейчас остались лишь стены. В открытых источниках сказано, что фабрика является излюбленным местом для туристов со всей страны. На территории в 2021 году был реализован музейный проект и арт-пространство, а также проводились экскурсии и фестивали. сайт Avito Скрин: сайт Avito Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Арамиле (Свердловская область) на продажу выставили старинное здание суконной фабрики площадью более 20 тысяч квадратных метров. Его стоимость — 359 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается здание Аpамильской суконной фабрики…. Общая площадь здания 20662 кв. м. и прилегающий земельный участок, общей площадью более 3,2 га. Здание многофункциональное, нежилого назначения. В хорошем рабочем состоянии, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами для производств с высокими мощностями», — сказано в объявлении. Фабрика была основана в середине 19 века. В годы Великой Отечественной войны на предприятии изготавливали суконную ткань для солдатских шинелей. В годы первых пятилеток производство входило в десятку лучших в стране, а в 2010 году фабрику признали банкротом. От прежнего производства здесь сейчас остались лишь стены. В открытых источниках сказано, что фабрика является излюбленным местом для туристов со всей страны. На территории в 2021 году был реализован музейный проект и арт-пространство, а также проводились экскурсии и фестивали.