31 августа 2024

В Свердловской области продают фабрику с многовековой историей за 359 миллионов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Фэшн-перформанс дизайнера Юры Помелова на заброшенной суконной фабрике. Свердловская область, Арамиль, завод, арамиль, суконная фабрика
Фабрика была основана в середине 19 века Фото:

В Арамиле (Свердловская область) на продажу выставили старинное здание суконной фабрики площадью более 20 тысяч квадратных метров. Его стоимость — 359 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Продается здание Аpамильской суконной фабрики…. Общая площадь здания 20662 кв. м. и прилегающий земельный участок, общей площадью более 3,2 га. Здание многофункциональное, нежилого назначения. В хорошем рабочем состоянии, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами для производств с высокими мощностями», — сказано в объявлении.

Фабрика была основана в середине 19 века. В годы Великой Отечественной войны на предприятии изготавливали суконную ткань для солдатских шинелей. В годы первых пятилеток производство входило в десятку лучших в стране, а в 2010 году фабрику признали банкротом. От прежнего производства здесь сейчас остались лишь стены.

В открытых источниках сказано, что фабрика является излюбленным местом для туристов со всей страны. На территории в 2021 году был реализован музейный проект и арт-пространство, а также проводились экскурсии и фестивали.

Фото:

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В Арамиле (Свердловская область) на продажу выставили старинное здание суконной фабрики площадью более 20 тысяч квадратных метров. Его стоимость — 359 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается здание Аpамильской суконной фабрики…. Общая площадь здания 20662 кв. м. и прилегающий земельный участок, общей площадью более 3,2 га. Здание многофункциональное, нежилого назначения. В хорошем рабочем состоянии, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами для производств с высокими мощностями», — сказано в объявлении. Фабрика была основана в середине 19 века. В годы Великой Отечественной войны на предприятии изготавливали суконную ткань для солдатских шинелей. В годы первых пятилеток производство входило в десятку лучших в стране, а в 2010 году фабрику признали банкротом. От прежнего производства здесь сейчас остались лишь стены. В открытых источниках сказано, что фабрика является излюбленным местом для туристов со всей страны. На территории в 2021 году был реализован музейный проект и арт-пространство, а также проводились экскурсии и фестивали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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