Пассажиру стало плохо в автобусе во время движения
В Тюмени 30 августа пассажиру автобуса стало плохо в дороге. Очевидцы вызвали медиков, но спасти его не удалось. Информацию URA.RU подтвердили в депздраве региона.
«Вызов поступил в 18:22, бригада скорой помощи прибыла на место в 18:35. Медики боролись за жизнь пациента, проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили URA.RU в ведомстве. ЧП произошло на перекрестке улиц Одесская и 50 лет Октября.
Медики боролись за жизнь пациента, но спасти его не удалось
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