31 августа 2024
30 августа 2024

В Тюмени в автобусе умер пассажир. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиру стало плохо в автобусе во время движения
Пассажиру стало плохо в автобусе во время движения Фото:

В Тюмени 30 августа пассажиру автобуса стало плохо в дороге. Очевидцы вызвали медиков, но спасти его не удалось. Информацию URA.RU подтвердили в депздраве региона.

«Вызов поступил в 18:22, бригада скорой помощи прибыла на место в 18:35. Медики боролись за жизнь пациента, проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили URA.RU в ведомстве. ЧП произошло на перекрестке улиц Одесская и 50 лет Октября.

Медики боролись за жизнь пациента, но спасти его не удалось
Медики боролись за жизнь пациента, но спасти его не удалось
Фото:

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В Тюмени 30 августа пассажиру автобуса стало плохо в дороге. Очевидцы вызвали медиков, но спасти его не удалось. Информацию URA.RU подтвердили в депздраве региона. «Вызов поступил в 18:22, бригада скорой помощи прибыла на место в 18:35. Медики боролись за жизнь пациента, проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили URA.RU в ведомстве. ЧП произошло на перекрестке улиц Одесская и 50 лет Октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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