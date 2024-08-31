В Перми кот с весом 17 килограммов заново учится ходить. Фото

01 сентября 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Коту с ожирением предстоит длительное лечение (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми кот Крошик, чей вес составляет 17 килограммов, учится заново ходить. В клинике питомцу не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки, сообщают в приюте «Матроскин». «Это Крошик. Его вес составляет 17 килограммов, и он мог бы войти в пятерку самых толстых котов мира, но единственное, что он хочет, — это заново научиться ходить. В клинике ему не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки», — сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Крошика очень много кормили супом, вискасом, мясом и хлебными сухарями. На данный момент ему предстоит длительное восстановление по специальной программе. Каждую неделю коту нужно сбрасывать от 70 до 150 граммов. Сначала Крошику будут проводить физпроцедуры, а позже он будет ходить по беговой дорожке. В приюте сумму лечения питомца оценили в 30 тысяч рублей. Кота Крошика очень много кормили Приют «Матроскин» Пермь, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми кот Крошик, чей вес составляет 17 килограммов, учится заново ходить. В клинике питомцу не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки, сообщают в приюте «Матроскин». «Это Крошик. Его вес составляет 17 килограммов, и он мог бы войти в пятерку самых толстых котов мира, но единственное, что он хочет, — это заново научиться ходить. В клинике ему не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки», — сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Крошика очень много кормили супом, вискасом, мясом и хлебными сухарями. На данный момент ему предстоит длительное восстановление по специальной программе. Каждую неделю коту нужно сбрасывать от 70 до 150 граммов. Сначала Крошику будут проводить физпроцедуры, а позже он будет ходить по беговой дорожке. В приюте сумму лечения питомца оценили в 30 тысяч рублей.