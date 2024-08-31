31 августа 2024
30 августа 2024

В Перми кот с весом 17 килограммов заново учится ходить. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Георгием Сатаровым. Москва, кошка, кот, котик, милота, британка, британская короткошерстая
Коту с ожирением предстоит длительное лечение (архивное фото) Фото:

В Перми кот Крошик, чей вес составляет 17 килограммов, учится заново ходить. В клинике питомцу не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки, сообщают в приюте «Матроскин».

«Это Крошик. Его вес составляет 17 килограммов, и он мог бы войти в пятерку самых толстых котов мира, но единственное, что он хочет, — это заново научиться ходить. В клинике ему не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки», — сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что Крошика очень много кормили супом, вискасом, мясом и хлебными сухарями. На данный момент ему предстоит длительное восстановление по специальной программе. Каждую неделю коту нужно сбрасывать от 70 до 150 граммов. Сначала Крошику будут проводить физпроцедуры, а позже он будет ходить по беговой дорожке. В приюте сумму лечения питомца оценили в 30 тысяч рублей.

Кота Крошика очень много кормили
Кота Крошика очень много кормили

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В Перми кот Крошик, чей вес составляет 17 килограммов, учится заново ходить. В клинике питомцу не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки, сообщают в приюте «Матроскин». «Это Крошик. Его вес составляет 17 килограммов, и он мог бы войти в пятерку самых толстых котов мира, но единственное, что он хочет, — это заново научиться ходить. В клинике ему не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки», — сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Крошика очень много кормили супом, вискасом, мясом и хлебными сухарями. На данный момент ему предстоит длительное восстановление по специальной программе. Каждую неделю коту нужно сбрасывать от 70 до 150 граммов. Сначала Крошику будут проводить физпроцедуры, а позже он будет ходить по беговой дорожке. В приюте сумму лечения питомца оценили в 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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