В Перми кот Крошик, чей вес составляет 17 килограммов, учится заново ходить. В клинике питомцу не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки, сообщают в приюте «Матроскин».
«Это Крошик. Его вес составляет 17 килограммов, и он мог бы войти в пятерку самых толстых котов мира, но единственное, что он хочет, — это заново научиться ходить. В клинике ему не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки», — сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что Крошика очень много кормили супом, вискасом, мясом и хлебными сухарями. На данный момент ему предстоит длительное восстановление по специальной программе. Каждую неделю коту нужно сбрасывать от 70 до 150 граммов. Сначала Крошику будут проводить физпроцедуры, а позже он будет ходить по беговой дорожке. В приюте сумму лечения питомца оценили в 30 тысяч рублей.
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В Перми кот Крошик, чей вес составляет 17 килограммов, учится заново ходить. В клинике питомцу не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки, сообщают в приюте «Матроскин». «Это Крошик. Его вес составляет 17 килограммов, и он мог бы войти в пятерку самых толстых котов мира, но единственное, что он хочет, — это заново научиться ходить. В клинике ему не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки», — сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Крошика очень много кормили супом, вискасом, мясом и хлебными сухарями. На данный момент ему предстоит длительное восстановление по специальной программе. Каждую неделю коту нужно сбрасывать от 70 до 150 граммов. Сначала Крошику будут проводить физпроцедуры, а позже он будет ходить по беговой дорожке. В приюте сумму лечения питомца оценили в 30 тысяч рублей.