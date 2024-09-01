Экипажи вертолетов Ка-52М ударили по ВСУ в курском приграничье

Экипажи вертолетов Вооруженных сил России Ка-52М провели успешную операцию по уничтожению сил и бронетехники Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. Атака по разведанным целям противника велась авиационными ракетами.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в оборонном ведомстве. Там же отметили, что после применения авиационных средств поражения экипажи Ка-52М выполнили противоракетный маневр и вернулись на площадку вылета.
ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Совокупные потери украинской армии с начала военной агрессии по отношению к российскому приграничью составили более 8500 военных и 80 танков.
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