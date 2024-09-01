Экипажи вертолетов Ка-52М ударили по ВСУ в курском приграничье

Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
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Экипажи Ка-52М работают на курском приграничье, уничтожен личный состав и бронетехника ВСУ
Экипажи Ка-52М работают на курском приграничье, уничтожен личный состав и бронетехника ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Экипажи вертолетов Вооруженных сил России Ка-52М провели успешную операцию по уничтожению сил и бронетехники Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. Атака по разведанным целям противника велась авиационными ракетами.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в оборонном ведомстве. Там же отметили, что после применения авиационных средств поражения экипажи Ка-52М выполнили противоракетный маневр и вернулись на площадку вылета.

ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Совокупные потери украинской армии с начала военной агрессии по отношению к российскому приграничью составили более 8500 военных и 80 танков.

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Экипажи вертолетов Вооруженных сил России Ка-52М провели успешную операцию по уничтожению сил и бронетехники Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. Атака по разведанным целям противника велась авиационными ракетами. «Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в оборонном ведомстве. Там же отметили, что после применения авиационных средств поражения экипажи Ка-52М выполнили противоракетный маневр и вернулись на площадку вылета. ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Совокупные потери украинской армии с начала военной агрессии по отношению к российскому приграничью составили более 8500 военных и 80 танков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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