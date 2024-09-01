Почти половина россиян продолжает пользоваться YouTube несмотря на замедление

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Россияне в основном используют YouTube для прослушивания музыки, просмотра фильмов и сериалов и развлекательных шоу
Россияне в основном используют YouTube для прослушивания музыки, просмотра фильмов и сериалов и развлекательных шоу Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

Несмотря на значительное замедление YouTube, произошедшее в августе, им ежедневно пользуются 46% россиян. Об этом стало известно из результатов всероссийского исследования аналитического агентства Vox Populli.

«Ежедневно пользуются YouTube 46% наших соотечественников», — говорится в документе с результатами исследования. Документ есть в распоряжении URA.RU.

При этом исследование показало, что замедление работы видеохостинга заметили 72% россиян: чаще всего о проблеме говорила молодежь (18-24 лет), а реже — люди пожилого возраста (65+). «Не заметили никаких изменений 9% россиян, а 8% отметили, что вообще не смотрят YouTube», сообщило Vox Populli.

В основном видеохостинг используется россиянами для прослушивания музыки, видеоклипов и записей концертов (42%), для просмотра фильмов и сериалов (39%), развлекательного контента — видео, шоу, блогов (36%). Однако к среднему возрасту интерес к развлекательному контенту спадает.

У мужчин на втором месте стоят новости и политические передачи (42%), а 45% женщин смотрят на YouTube видео с рецептами и кулинарные шоу. Родители (25-44 года) включают на видеохостинге развлекательный контент для детей.

В случае блокировки YouTube каждый третий россиянин будет искать обход ограничений (с помощью VPN или другого). Об этом чаще всего говорили молодые люди (18-34 года). Также многие заявили о переходе на альтернативные видеосервисы, среди которых у россиян наиболее популярны ВК Видео (второе место после YouTube — 17% россиян используют его на ежедневной основе), ДзенВидео (12% россиян) и RuTube (9%).

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Несмотря на значительное замедление YouTube, произошедшее в августе, им ежедневно пользуются 46% россиян. Об этом стало известно из результатов всероссийского исследования аналитического агентства Vox Populli. «Ежедневно пользуются YouTube 46% наших соотечественников», — говорится в документе с результатами исследования. Документ есть в распоряжении URA.RU. При этом исследование показало, что замедление работы видеохостинга заметили 72% россиян: чаще всего о проблеме говорила молодежь (18-24 лет), а реже — люди пожилого возраста (65+). «Не заметили никаких изменений 9% россиян, а 8% отметили, что вообще не смотрят YouTube», сообщило Vox Populli. В основном видеохостинг используется россиянами для прослушивания музыки, видеоклипов и записей концертов (42%), для просмотра фильмов и сериалов (39%), развлекательного контента — видео, шоу, блогов (36%). Однако к среднему возрасту интерес к развлекательному контенту спадает. У мужчин на втором месте стоят новости и политические передачи (42%), а 45% женщин смотрят на YouTube видео с рецептами и кулинарные шоу. Родители (25-44 года) включают на видеохостинге развлекательный контент для детей. В случае блокировки YouTube каждый третий россиянин будет искать обход ограничений (с помощью VPN или другого). Об этом чаще всего говорили молодые люди (18-34 года). Также многие заявили о переходе на альтернативные видеосервисы, среди которых у россиян наиболее популярны ВК Видео (второе место после YouTube — 17% россиян используют его на ежедневной основе), ДзенВидео (12% россиян) и RuTube (9%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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