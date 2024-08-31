Текслер прогулялся по своей бывшей школе
Губернатор Алексей Текслер посетил родную школу №71, расположенную в Челябинске в Металлургическом районе. По его словам, он сохранил теплую память об учителях.
«71-я школа на ЧМЗ. В ней я учился шесть лет. Сохранил теплую память об учителях и одноклассниках», — написал губернатор в своем telegram-канале.
По словам Текслера, он прошелся по знакомым коридорам и классам. Он отметил, что ему приятно, что родная школа меняется в лучшую сторону. И поздравил всех школьников региона с Днем знаний.
Губернатор с теплотой вспоминает педагогов
По словам губернатора, он пришел в школу, как в детстве
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