Текслер посетил в Челябинске родную школу. Фото

01 сентября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Текслер прогулялся по своей бывшей школе Фото: пресс-служба губернатора Губернатор Алексей Текслер посетил родную школу №71, расположенную в Челябинске в Металлургическом районе. По его словам, он сохранил теплую память об учителях. «71-я школа на ЧМЗ. В ней я учился шесть лет. Сохранил теплую память об учителях и одноклассниках», — написал губернатор в своем telegram-канале. По словам Текслера, он прошелся по знакомым коридорам и классам. Он отметил, что ему приятно, что родная школа меняется в лучшую сторону. И поздравил всех школьников региона с Днем знаний. Губернатор с теплотой вспоминает педагогов Фото: пресс-служба губернатора По словам губернатора, он пришел в школу, как в детстве Фото: пресс-служба губернатора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер посетил родную школу №71, расположенную в Челябинске в Металлургическом районе. По его словам, он сохранил теплую память об учителях. «71-я школа на ЧМЗ. В ней я учился шесть лет. Сохранил теплую память об учителях и одноклассниках», — написал губернатор в своем telegram-канале. По словам Текслера, он прошелся по знакомым коридорам и классам. Он отметил, что ему приятно, что родная школа меняется в лучшую сторону. И поздравил всех школьников региона с Днем знаний.