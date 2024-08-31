31 августа 2024

Текслер посетил в Челябинске родную школу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер прогулялся по своей бывшей школе
Текслер прогулялся по своей бывшей школе Фото:

Губернатор Алексей Текслер посетил родную школу №71, расположенную в Челябинске в Металлургическом районе. По его словам, он сохранил теплую память об учителях.

«71-я школа на ЧМЗ. В ней я учился шесть лет. Сохранил теплую память об учителях и одноклассниках», — написал губернатор в своем telegram-канале.

По словам Текслера, он прошелся по знакомым коридорам и классам. Он отметил, что ему приятно, что родная школа меняется в лучшую сторону. И поздравил всех школьников региона с Днем знаний.

Губернатор с теплотой вспоминает педагогов
Губернатор с теплотой вспоминает педагогов
Фото:
По словам губернатора, он пришел в школу, как в детстве
По словам губернатора, он пришел в школу, как в детстве
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Губернатор Алексей Текслер посетил родную школу №71, расположенную в Челябинске в Металлургическом районе. По его словам, он сохранил теплую память об учителях. «71-я школа на ЧМЗ. В ней я учился шесть лет. Сохранил теплую память об учителях и одноклассниках», — написал губернатор в своем telegram-канале. По словам Текслера, он прошелся по знакомым коридорам и классам. Он отметил, что ему приятно, что родная школа меняется в лучшую сторону. И поздравил всех школьников региона с Днем знаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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