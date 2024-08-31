31 августа 2024

Диаспоры заняли главный парк Екатеринбурга, мэр ушел оттуда с подарком. Фото

В екатеринбургском ЦПКиО прошел День народов Среднего Урала
© Служба новостей «URA.RU»
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День народов Среднего Урала. Екатеринбург
В фан-зоне было не протолкнуться Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского отгремел День народов Среднего Урала — ежегодное событие, объединяющее на одной площадке представителей самых разных национальностей. Ожидали губернатора Евгения Куйвашева, но вместо него был первый зам Алексей Шмыков. От заксо — спикер Людмила Бабушкина и несколько депутатов. Городскую власть представлял Алексей Орлов. Наливали им традиционно много.

Почти на каждом подворье. Исключений было несколько. Например, в шатре с «Этнокультурной экспозицией „Уральское подворье“». Там Орлову и Шмыкову предложили поучаствовать в «свадебной» миниатюре, финал которой удивил. Чиновникам предстояло определиться, берут ли они в жены «незнакомку», чье лицо накрыли платком. Несмотря на уговоры, Орлов и Шмыков сказали «нет». И тут же выяснилось, что под мантией прятался парень. В глазах мэра читалось осознание возможных последствий от иного решения. Кстати, рядом была его супруга.

День народов Среднего Урала. Екатеринбург
Сначала была официальная церемония — с речами и награждениями
Фото:

В 2023-м вокруг праздника был особый антураж — ведь он предшествовал выборам в гордуму, Орлову требовались дополнительные голоса. Отмечали в «Таганской слободе». В фан-зону ЦПКиО событие перенесли в основном из-за требований безопасности — это одна из немногих «паспортизированных» (слово все выучили после теракта в «Крокусе») площадок.

В ЦПКиО, как известно, озабочены визуальным порядком, потому диаспорам выдвинули условие: их шатры будут в едином стиле (белые средних размеров). Это, конечно, понижало градус происходящего: как тем же армянам и азербайджанцам выяснять, кто круче? Армянская «экспозиция» расположилась далеко за пределами выделенного подворья. На улицу вынесли гигантские столы, громко (впрочем, как и везде) играла музыка, развивался республиканский флаг. Орлову, Шмыкову и Бабушкиной предложили приготовить гигантскую шаурму. Надели черные перчатки. «Сейчас интересно, чем ответит Азербайджан», — обсуждали рядом наблюдатели, просившие не называть их фамилий. Битвы не случилось: через полтора часа азербайджанцы встречали VIP менее оригинально.

Выделиться удалось и грузинам. На удивление Орлова они преподнесли ему необычный презент — красное вино в фигурной бутылке с изображением Иосифа Сталина. А Шмыков и Бабушкина (почему-то) уходили с пустыми руками, но не расстроенные.

День народов Среднего Урала. Екатеринбург
От «области» были не только Шмыков, Бабушкина и депутаты. В толпе удалось заметить и нескольких министров с «простыми» замами главы региона
Фото:
День народов Среднего Урала. Екатеринбург
В прошлом году VIP пришло больше (по понятным причинам)
Фото:
День народов Среднего Урала. Екатеринбург
Было много танцев…
Фото:
День народов Среднего Урала. Екатеринбург
Фото:
День народов Среднего Урала. Екатеринбург
Фото:
День народов Среднего Урала. Екатеринбург
Фото:
День народов Среднего Урала. Екатеринбург
…еды…
Фото:
День народов Среднего Урала. Екатеринбург
…и напитков
Фото:
День народов Среднего Урала. Екатеринбург
Как поступит с подарком Алексей Орлов, пока неясно
Фото:
День народов Среднего Урала. Екатеринбург
Алексей Орлов и Алексей Шмыков готовят шаурму
Фото:
День народов Среднего Урала. Екатеринбург
Командовала процессами на месте Наталья Гурченок — новая начальница департамента внутренней политики
Фото:
День народов Среднего Урала. Екатеринбург
Фото:

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В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского отгремел День народов Среднего Урала — ежегодное событие, объединяющее на одной площадке представителей самых разных национальностей. Ожидали губернатора Евгения Куйвашева, но вместо него был первый зам Алексей Шмыков. От заксо — спикер Людмила Бабушкина и несколько депутатов. Городскую власть представлял Алексей Орлов. Наливали им традиционно много. Почти на каждом подворье. Исключений было несколько. Например, в шатре с «Этнокультурной экспозицией „Уральское подворье“». Там Орлову и Шмыкову предложили поучаствовать в «свадебной» миниатюре, финал которой удивил. Чиновникам предстояло определиться, берут ли они в жены «незнакомку», чье лицо накрыли платком. Несмотря на уговоры, Орлов и Шмыков сказали «нет». И тут же выяснилось, что под мантией прятался парень. В глазах мэра читалось осознание возможных последствий от иного решения. Кстати, рядом была его супруга. В 2023-м вокруг праздника был особый антураж — ведь он предшествовал выборам в гордуму, Орлову требовались дополнительные голоса. Отмечали в «Таганской слободе». В фан-зону ЦПКиО событие перенесли в основном из-за требований безопасности — это одна из немногих «паспортизированных» (слово все выучили после теракта в «Крокусе») площадок. В ЦПКиО, как известно, озабочены визуальным порядком, потому диаспорам выдвинули условие: их шатры будут в едином стиле (белые средних размеров). Это, конечно, понижало градус происходящего: как тем же армянам и азербайджанцам выяснять, кто круче? Армянская «экспозиция» расположилась далеко за пределами выделенного подворья. На улицу вынесли гигантские столы, громко (впрочем, как и везде) играла музыка, развивался республиканский флаг. Орлову, Шмыкову и Бабушкиной предложили приготовить гигантскую шаурму. Надели черные перчатки. «Сейчас интересно, чем ответит Азербайджан», — обсуждали рядом наблюдатели, просившие не называть их фамилий. Битвы не случилось: через полтора часа азербайджанцы встречали VIP менее оригинально. Выделиться удалось и грузинам. На удивление Орлова они преподнесли ему необычный презент — красное вино в фигурной бутылке с изображением Иосифа Сталина. А Шмыков и Бабушкина (почему-то) уходили с пустыми руками, но не расстроенные.
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