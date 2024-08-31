Диаспоры заняли главный парк Екатеринбурга, мэр ушел оттуда с подарком. Фото

В екатеринбургском ЦПКиО прошел День народов Среднего Урала

01 сентября 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

В фан-зоне было не протолкнуться Фото: Илья Московец © URA.RU В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского отгремел День народов Среднего Урала — ежегодное событие, объединяющее на одной площадке представителей самых разных национальностей. Ожидали губернатора Евгения Куйвашева, но вместо него был первый зам Алексей Шмыков. От заксо — спикер Людмила Бабушкина и несколько депутатов. Городскую власть представлял Алексей Орлов. Наливали им традиционно много. Почти на каждом подворье. Исключений было несколько. Например, в шатре с «Этнокультурной экспозицией „Уральское подворье“». Там Орлову и Шмыкову предложили поучаствовать в «свадебной» миниатюре, финал которой удивил. Чиновникам предстояло определиться, берут ли они в жены «незнакомку», чье лицо накрыли платком. Несмотря на уговоры, Орлов и Шмыков сказали «нет». И тут же выяснилось, что под мантией прятался парень. В глазах мэра читалось осознание возможных последствий от иного решения. Кстати, рядом была его супруга. Сначала была официальная церемония — с речами и награждениями Фото: Илья Московец © URA.RU В 2023-м вокруг праздника был особый антураж — ведь он предшествовал выборам в гордуму, Орлову требовались дополнительные голоса. Отмечали в «Таганской слободе». В фан-зону ЦПКиО событие перенесли в основном из-за требований безопасности — это одна из немногих «паспортизированных» (слово все выучили после теракта в «Крокусе») площадок. В ЦПКиО, как известно, озабочены визуальным порядком, потому диаспорам выдвинули условие: их шатры будут в едином стиле (белые средних размеров). Это, конечно, понижало градус происходящего: как тем же армянам и азербайджанцам выяснять, кто круче? Армянская «экспозиция» расположилась далеко за пределами выделенного подворья. На улицу вынесли гигантские столы, громко (впрочем, как и везде) играла музыка, развивался республиканский флаг. Орлову, Шмыкову и Бабушкиной предложили приготовить гигантскую шаурму. Надели черные перчатки. «Сейчас интересно, чем ответит Азербайджан», — обсуждали рядом наблюдатели, просившие не называть их фамилий. Битвы не случилось: через полтора часа азербайджанцы встречали VIP менее оригинально. Выделиться удалось и грузинам. На удивление Орлова они преподнесли ему необычный презент — красное вино в фигурной бутылке с изображением Иосифа Сталина. А Шмыков и Бабушкина (почему-то) уходили с пустыми руками, но не расстроенные. От «области» были не только Шмыков, Бабушкина и депутаты. В толпе удалось заметить и нескольких министров с «простыми» замами главы региона Фото: Илья Московец © URA.RU В прошлом году VIP пришло больше (по понятным причинам) Фото: Илья Московец © URA.RU Было много танцев… Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU …еды… Фото: Илья Московец © URA.RU …и напитков Фото: Илья Московец © URA.RU Как поступит с подарком Алексей Орлов, пока неясно Фото: Илья Московец © URA.RU Алексей Орлов и Алексей Шмыков готовят шаурму Фото: Илья Московец © URA.RU Командовала процессами на месте Наталья Гурченок — новая начальница департамента внутренней политики Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского отгремел День народов Среднего Урала — ежегодное событие, объединяющее на одной площадке представителей самых разных национальностей. Ожидали губернатора Евгения Куйвашева, но вместо него был первый зам Алексей Шмыков. От заксо — спикер Людмила Бабушкина и несколько депутатов. Городскую власть представлял Алексей Орлов. Наливали им традиционно много. Почти на каждом подворье. Исключений было несколько. Например, в шатре с «Этнокультурной экспозицией „Уральское подворье“». Там Орлову и Шмыкову предложили поучаствовать в «свадебной» миниатюре, финал которой удивил. Чиновникам предстояло определиться, берут ли они в жены «незнакомку», чье лицо накрыли платком. Несмотря на уговоры, Орлов и Шмыков сказали «нет». И тут же выяснилось, что под мантией прятался парень. В глазах мэра читалось осознание возможных последствий от иного решения. Кстати, рядом была его супруга. В 2023-м вокруг праздника был особый антураж — ведь он предшествовал выборам в гордуму, Орлову требовались дополнительные голоса. Отмечали в «Таганской слободе». В фан-зону ЦПКиО событие перенесли в основном из-за требований безопасности — это одна из немногих «паспортизированных» (слово все выучили после теракта в «Крокусе») площадок. В ЦПКиО, как известно, озабочены визуальным порядком, потому диаспорам выдвинули условие: их шатры будут в едином стиле (белые средних размеров). Это, конечно, понижало градус происходящего: как тем же армянам и азербайджанцам выяснять, кто круче? Армянская «экспозиция» расположилась далеко за пределами выделенного подворья. На улицу вынесли гигантские столы, громко (впрочем, как и везде) играла музыка, развивался республиканский флаг. Орлову, Шмыкову и Бабушкиной предложили приготовить гигантскую шаурму. Надели черные перчатки. «Сейчас интересно, чем ответит Азербайджан», — обсуждали рядом наблюдатели, просившие не называть их фамилий. Битвы не случилось: через полтора часа азербайджанцы встречали VIP менее оригинально. Выделиться удалось и грузинам. На удивление Орлова они преподнесли ему необычный презент — красное вино в фигурной бутылке с изображением Иосифа Сталина. А Шмыков и Бабушкина (почему-то) уходили с пустыми руками, но не расстроенные.