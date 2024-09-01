Более 150 российских туристов застряли в Анталье, вылет перенесен на 15 часов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Turkish Airlines перенесли россиянам вылет на 15 часов без объяснения причин, сообщил Shot
Turkish Airlines перенесли россиянам вылет на 15 часов без объяснения причин, сообщил Shot Фото:

Из аэропорта Антальи более не могут вылететь более 150 российских туристов. По словам пассажиров, Turkish Airlines перенесли вылет рейса TK3994 на 15 часов.

«Более 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи. <...> Turkish Airlines перенесли вылет на 15 часов. Многие боятся не успеть вовремя попасть домой и отвести детей в школу на День знаний», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что рейс TK3994 был перенесен без объяснения причин. Многие россияне опоздали на стыковочные рейсы, а сотрудники компании «Пегас туристик», ответственной за оформление путевок, не отвечают на звонки.

Туристы из России получили от авиаперевозчика базовую компенсацию за неудобства: еду и воду. Однако на все вопросы, касаемые переноса рейса, руководство отвечает в грубой форме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из аэропорта Антальи более не могут вылететь более 150 российских туристов. По словам пассажиров, Turkish Airlines перенесли вылет рейса TK3994 на 15 часов. «Более 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи. <...> Turkish Airlines перенесли вылет на 15 часов. Многие боятся не успеть вовремя попасть домой и отвести детей в школу на День знаний», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что рейс TK3994 был перенесен без объяснения причин. Многие россияне опоздали на стыковочные рейсы, а сотрудники компании «Пегас туристик», ответственной за оформление путевок, не отвечают на звонки. Туристы из России получили от авиаперевозчика базовую компенсацию за неудобства: еду и воду. Однако на все вопросы, касаемые переноса рейса, руководство отвечает в грубой форме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...