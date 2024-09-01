Более 150 российских туристов застряли в Анталье, вылет перенесен на 15 часов

Из аэропорта Антальи более не могут вылететь более 150 российских туристов. По словам пассажиров, Turkish Airlines перенесли вылет рейса TK3994 на 15 часов.
«Более 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи. <...> Turkish Airlines перенесли вылет на 15 часов. Многие боятся не успеть вовремя попасть домой и отвести детей в школу на День знаний», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что рейс TK3994 был перенесен без объяснения причин. Многие россияне опоздали на стыковочные рейсы, а сотрудники компании «Пегас туристик», ответственной за оформление путевок, не отвечают на звонки.
Туристы из России получили от авиаперевозчика базовую компенсацию за неудобства: еду и воду. Однако на все вопросы, касаемые переноса рейса, руководство отвечает в грубой форме.
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