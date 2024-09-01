Суд РФ арестовал 1,5 километра железной дороги украинского олигарха

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Арестованы имущество и активы компании "Метинвест Евразия", в том числе шесть железнодорожных путей с километр
Арестованы имущество и активы компании "Метинвест Евразия", в том числе шесть железнодорожных путей с километр Фото:

Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и активы компании «Метинвест Евразия», принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, включая участки железной дороги в Белгороде и недвижимость в Севастополе и Симферополе. Арест связан с обвинениями в финансировании украинских военных формирований. Это следует из судебных материалов и данных налоговой.

«Суд продлил до 2 декабря 2024 года срок наложенного ареста на имущество компании, установив, что основания для его отмены или изменения отсутствуют», — сообщило РИА Новости со ссылкой на решение Басманного районного суда. Арест наложили после того, как следствие обнаружило перечисления средств с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия» военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Кроме того, под арест попали не только земельные участки и здания, но и денежные средства в банках, а также металлопрокатные листы и рулоны. Общий объем арестованных активов включает доли в нескольких компаниях, шесть зданий в Симферополе, десять зданий в Севастополе и железнодорожные пути общей протяженностью более километра.

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Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и активы компании «Метинвест Евразия», принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, включая участки железной дороги в Белгороде и недвижимость в Севастополе и Симферополе. Арест связан с обвинениями в финансировании украинских военных формирований. Это следует из судебных материалов и данных налоговой. «Суд продлил до 2 декабря 2024 года срок наложенного ареста на имущество компании, установив, что основания для его отмены или изменения отсутствуют», — сообщило РИА Новости со ссылкой на решение Басманного районного суда. Арест наложили после того, как следствие обнаружило перечисления средств с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия» военнослужащим Вооруженных сил Украины. Кроме того, под арест попали не только земельные участки и здания, но и денежные средства в банках, а также металлопрокатные листы и рулоны. Общий объем арестованных активов включает доли в нескольких компаниях, шесть зданий в Симферополе, десять зданий в Севастополе и железнодорожные пути общей протяженностью более километра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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