Суд РФ арестовал 1,5 километра железной дороги украинского олигарха

Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и активы компании «Метинвест Евразия», принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, включая участки железной дороги в Белгороде и недвижимость в Севастополе и Симферополе. Арест связан с обвинениями в финансировании украинских военных формирований. Это следует из судебных материалов и данных налоговой.
«Суд продлил до 2 декабря 2024 года срок наложенного ареста на имущество компании, установив, что основания для его отмены или изменения отсутствуют», — сообщило РИА Новости со ссылкой на решение Басманного районного суда. Арест наложили после того, как следствие обнаружило перечисления средств с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия» военнослужащим Вооруженных сил Украины.
Кроме того, под арест попали не только земельные участки и здания, но и денежные средства в банках, а также металлопрокатные листы и рулоны. Общий объем арестованных активов включает доли в нескольких компаниях, шесть зданий в Симферополе, десять зданий в Севастополе и железнодорожные пути общей протяженностью более километра.
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