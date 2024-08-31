31 августа 2024

Текслер принял участие в открытии факультета робототехники ЮУрГУ в Челябинске

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Подписание Соглашения о создании и поддержке Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот» Пермь, робототехника
Студенты будут изучать уникальные образовательные программы Фото:

В День знаний новый факультет открылся на базе ЮУрГУ. Это совместный проект вуза и Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), направленный на подготовку кадров в области робототехники. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Теслер, ректор ЮУрГУ Александр Вагнер и гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг.

«Открытие нового факультета „Мехатроники и робототехники“ — большое событие для области и всей страны. Это наш технологический суверенитет, дальнейшее развитие страны», — заявил Текслер.

Семестр на новом факультете начинают 295 студентов. Экскурсию по аудиториям для гостей провел робот-экскурсовод.

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В День знаний новый факультет открылся на базе ЮУрГУ. Это совместный проект вуза и Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), направленный на подготовку кадров в области робототехники. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Теслер, ректор ЮУрГУ Александр Вагнер и гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг. «Открытие нового факультета „Мехатроники и робототехники“ — большое событие для области и всей страны. Это наш технологический суверенитет, дальнейшее развитие страны», — заявил Текслер. Семестр на новом факультете начинают 295 студентов. Экскурсию по аудиториям для гостей провел робот-экскурсовод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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