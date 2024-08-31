Текслер принял участие в открытии факультета робототехники ЮУрГУ в Челябинске

В День знаний новый факультет открылся на базе ЮУрГУ. Это совместный проект вуза и Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), направленный на подготовку кадров в области робототехники. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Теслер, ректор ЮУрГУ Александр Вагнер и гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг.
«Открытие нового факультета „Мехатроники и робототехники“ — большое событие для области и всей страны. Это наш технологический суверенитет, дальнейшее развитие страны», — заявил Текслер.
Семестр на новом факультете начинают 295 студентов. Экскурсию по аудиториям для гостей провел робот-экскурсовод.
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