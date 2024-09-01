Как ни в коем случае нельзя общаться со школьниками

Психолог Наумова: перед обсуждением школы, стоит морально поддержать ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети должны чувствовать эмоциональную поддержку, чтобы плодотворно говорить о школе, заявила психолог
Дети должны чувствовать эмоциональную поддержку, чтобы плодотворно говорить о школе, заявила психолог Фото:

Началась осень, дети в возрасте от 6 до 17 лет идут в школу. Эффективное общение с с ними после посещения учебного заведения требует от родителей чуткости и понимания. Детский психолог Наталья Наумова поделилась с «Ридусом» советами о том, как правильно общаться с детьми после учебы, чтобы не нарушить их эмоциональное состояние и укрепить доверительные отношения.

Восприятие вопросов родителей подростками

Подростки особенно чувствительны к вопросам, затрагивающим их личное пространство и школьные успехи. Стандартные вопросы о школьном дне могут вызвать у них раздражение, так как они воспринимают это как неинтерес к их личности. Наумова рекомендует проявлять искренний интерес к увлечениям и настроению подростка, а также к тому, что для него сейчас важно.

Общение с младшими школьниками

Младшие школьники также чувствительны к резким и многочисленным вопросам после занятий. Наумова предлагает создать спокойную атмосферу и позволить ребенку отдохнуть перед обсуждением школьных дел. Приветствие, объятие и интерес к текущим желаниям ребенка помогут ему почувствовать поддержку и понимание со стороны родителей.

Эмоциональная поддержка и установление контакта

Перед тем как переходить к обсуждению учебы, важно дать ребенку возможность расслабиться. Психолог советует мягко направлять диалог к школьным делам, помогая ребенку вспомнить, не забыл ли он что-то важное, и избегать ругани или вызывания чувства вины за возможные забывчивость или ошибки.

Внимание к эмоциональным потребностям подростков

С подростками Наумова советует быть особенно внимательными и терпеливыми. Важно выслушать и понять их, не обесценивая переживания. Задавая вопросы об интересах и актуальных проблемах, родители должны проявлять готовность помочь ребенку прожить сложные эмоции и найти пути решения возникающих проблем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Началась осень, дети в возрасте от 6 до 17 лет идут в школу. Эффективное общение с с ними после посещения учебного заведения требует от родителей чуткости и понимания. Детский психолог Наталья Наумова поделилась с «Ридусом» советами о том, как правильно общаться с детьми после учебы, чтобы не нарушить их эмоциональное состояние и укрепить доверительные отношения. Восприятие вопросов родителей подростками Подростки особенно чувствительны к вопросам, затрагивающим их личное пространство и школьные успехи. Стандартные вопросы о школьном дне могут вызвать у них раздражение, так как они воспринимают это как неинтерес к их личности. Наумова рекомендует проявлять искренний интерес к увлечениям и настроению подростка, а также к тому, что для него сейчас важно. Общение с младшими школьниками Младшие школьники также чувствительны к резким и многочисленным вопросам после занятий. Наумова предлагает создать спокойную атмосферу и позволить ребенку отдохнуть перед обсуждением школьных дел. Приветствие, объятие и интерес к текущим желаниям ребенка помогут ему почувствовать поддержку и понимание со стороны родителей. Эмоциональная поддержка и установление контакта Перед тем как переходить к обсуждению учебы, важно дать ребенку возможность расслабиться. Психолог советует мягко направлять диалог к школьным делам, помогая ребенку вспомнить, не забыл ли он что-то важное, и избегать ругани или вызывания чувства вины за возможные забывчивость или ошибки. Внимание к эмоциональным потребностям подростков С подростками Наумова советует быть особенно внимательными и терпеливыми. Важно выслушать и понять их, не обесценивая переживания. Задавая вопросы об интересах и актуальных проблемах, родители должны проявлять готовность помочь ребенку прожить сложные эмоции и найти пути решения возникающих проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...