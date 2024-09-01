Как ни в коем случае нельзя общаться со школьниками

Началась осень, дети в возрасте от 6 до 17 лет идут в школу. Эффективное общение с с ними после посещения учебного заведения требует от родителей чуткости и понимания. Детский психолог Наталья Наумова поделилась с «Ридусом» советами о том, как правильно общаться с детьми после учебы, чтобы не нарушить их эмоциональное состояние и укрепить доверительные отношения.
Восприятие вопросов родителей подростками
Подростки особенно чувствительны к вопросам, затрагивающим их личное пространство и школьные успехи. Стандартные вопросы о школьном дне могут вызвать у них раздражение, так как они воспринимают это как неинтерес к их личности. Наумова рекомендует проявлять искренний интерес к увлечениям и настроению подростка, а также к тому, что для него сейчас важно.
Общение с младшими школьниками
Младшие школьники также чувствительны к резким и многочисленным вопросам после занятий. Наумова предлагает создать спокойную атмосферу и позволить ребенку отдохнуть перед обсуждением школьных дел. Приветствие, объятие и интерес к текущим желаниям ребенка помогут ему почувствовать поддержку и понимание со стороны родителей.
Эмоциональная поддержка и установление контакта
Перед тем как переходить к обсуждению учебы, важно дать ребенку возможность расслабиться. Психолог советует мягко направлять диалог к школьным делам, помогая ребенку вспомнить, не забыл ли он что-то важное, и избегать ругани или вызывания чувства вины за возможные забывчивость или ошибки.
Внимание к эмоциональным потребностям подростков
С подростками Наумова советует быть особенно внимательными и терпеливыми. Важно выслушать и понять их, не обесценивая переживания. Задавая вопросы об интересах и актуальных проблемах, родители должны проявлять готовность помочь ребенку прожить сложные эмоции и найти пути решения возникающих проблем.
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