Появились первые фото Дурова после освобождения из тюрьмы

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров был замечен в Париже после своего освобождения. Об этом сообщает издание ParisMatch, опубликовавшее фотографии бизнесмена. Его заметили в компании россиянки Юлии Вавиловой, которая, как сообщалось ранее увела предпринимателя у беременной венгерской модели.
«Павел Дуров, основатель компании зашифрованных сообщений и социальной сети Telegram, поселился в своем доме, в парижском дворце и активно ищет пристанище в столице», — сообщил французский еженедельный журнал ParisMatch. По информации издания, Юлия Вавилова уже два года состоит в отношениях с Дуровым и сопровождала его в поездках по странам Средней Азии.
Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. На момент задержания с предпринимателем находились неизвестная девушка и охранник. Грозит ему до 20 лет тюремного заключения.
Вавилова привлекла внимание известного предпринимателя Павла Дурова, который поддерживал отношения с беременной венгерской моделью Дианой Бако. Девушка называет себя стримером, геймером, криптоинвестором. В частности, она ведет канал о крипте на арабском языке.
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