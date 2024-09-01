Появились первые фото Дурова после освобождения из тюрьмы

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Павла Дурова арестовали в Париже в аэропорту Ле-Бурже 24 августа
Павла Дурова арестовали в Париже в аэропорту Ле-Бурже 24 августа Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров был замечен в Париже после своего освобождения. Об этом сообщает издание ParisMatch, опубликовавшее фотографии бизнесмена. Его заметили в компании россиянки Юлии Вавиловой, которая, как сообщалось ранее увела предпринимателя у беременной венгерской модели.

«Павел Дуров, основатель компании зашифрованных сообщений и социальной сети Telegram, поселился в своем доме, в парижском дворце и активно ищет пристанище в столице», — сообщил французский еженедельный журнал ParisMatch. По информации издания, Юлия Вавилова уже два года состоит в отношениях с Дуровым и сопровождала его в поездках по странам Средней Азии.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. На момент задержания с предпринимателем находились неизвестная девушка и охранник. Грозит ему до 20 лет тюремного заключения.

Вавилова привлекла внимание известного предпринимателя Павла Дурова, который поддерживал отношения с беременной венгерской моделью Дианой Бако. Девушка называет себя стримером, геймером, криптоинвестором. В частности, она ведет канал о крипте на арабском языке.

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Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров был замечен в Париже после своего освобождения. Об этом сообщает издание ParisMatch, опубликовавшее фотографии бизнесмена. Его заметили в компании россиянки Юлии Вавиловой, которая, как сообщалось ранее увела предпринимателя у беременной венгерской модели. «Павел Дуров, основатель компании зашифрованных сообщений и социальной сети Telegram, поселился в своем доме, в парижском дворце и активно ищет пристанище в столице», — сообщил французский еженедельный журнал ParisMatch. По информации издания, Юлия Вавилова уже два года состоит в отношениях с Дуровым и сопровождала его в поездках по странам Средней Азии. Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. На момент задержания с предпринимателем находились неизвестная девушка и охранник. Грозит ему до 20 лет тюремного заключения. Вавилова привлекла внимание известного предпринимателя Павла Дурова, который поддерживал отношения с беременной венгерской моделью Дианой Бако. Девушка называет себя стримером, геймером, криптоинвестором. В частности, она ведет канал о крипте на арабском языке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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