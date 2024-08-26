Shot: Юлия Вавилова увела Павла Дурова у беременной венгерской модели

Россиянка Юлия Вавилова привлекла внимание предпринимателя Павла Дурова, который до этого встречался с венгерской моделью Дианой Бако, нынешней весной. Юлии удалось заинтересовать Павла, несмотря на то что Бако была беременна.
«Вавилова этой весной увела Дурова у Бако. Хотя знала — Диана была беременна», — пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на слова венгерской модели. Диана Бако рассказала, что встречалась с Павлом в Дубае, и показала совместные фото и видео. Позже, по словам модели, в их круг вошла Юлия, с которой они сначала дружили.
Затем Диана забеременела и вскоре после этого рассталась с Павлом. Ее автомобиль Maybach Дуров передал Вавиловой. Бако отмечает, что вместо того, чтобы поддержать Диану, россиянка начала романтические отношения с Павлом. Предприниматель стал проявлять внимание к новой подруге, устраивая для нее деловые полеты, делая дорогие подарки и организовывая экскурсии на вертолетах. Кроме того, у них был запланирован ужин в Париже, но он не состоялся из-за задержания Дурова, рассказала модель.
Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. В момент задержания с ним находились на тот момент неизвестная девушка и охранник. По информации прессы, он числился в списке разыскиваемых лиц и может быть обвинен в нескольких преступлениях, включая терроризм, торговлю наркотиками, мошенничество и отмывание денег, за которые ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
Впоследствии основателя Telegram также обвинили в отказе сотрудничать с властями. Дурова должны либо освободить, либо предъявить обвинение не позднее 28 августа, сообщил RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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