В селе Балтым недалеко от одноименного озера (Свердловская область) пропал 14-летний подросток. Поисками мальчика занимаются сотрудники верхнепышминской полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области.
«Пропал ребенок! 14-летний Артем Кинев. Место пропажи: Свердловская область, Верхнепышминский ГО, село Балтым. Дата пропажи: 31 августа», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост школьника — 176 сантиметров, цвет волос — светло-русый. Цвет глаз — голубой. Телосложение — худощавое. На момент пропажи был одет в вязаную кофту белого цвета, черную жилетку с капюшоном, такого же цвета штаны и кроссовки. Также с собой у подростка была черная спортивная сумка и очки с диоптриями. Особая примета: скол переднего зуба.
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