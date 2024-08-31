31 августа 2024

На озере под Екатеринбургом пропал 14-летний подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшего подростка ищут волонтеры
Пропавшего подростка ищут волонтеры Фото:

В селе Балтым недалеко от одноименного озера (Свердловская область) пропал 14-летний подросток. Поисками мальчика занимаются сотрудники верхнепышминской полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области.

«Пропал ребенок! 14-летний Артем Кинев. Место пропажи: Свердловская область, Верхнепышминский ГО, село Балтым. Дата пропажи: 31 августа», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост школьника — 176 сантиметров, цвет волос — светло-русый. Цвет глаз — голубой. Телосложение — худощавое. На момент пропажи был одет в вязаную кофту белого цвета, черную жилетку с капюшоном, такого же цвета штаны и кроссовки. Также с собой у подростка была черная спортивная сумка и очки с диоптриями. Особая примета: скол переднего зуба.

Ориентировка на пропавшего мальчика
Ориентировка на пропавшего мальчика
Фото:

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В селе Балтым недалеко от одноименного озера (Свердловская область) пропал 14-летний подросток. Поисками мальчика занимаются сотрудники верхнепышминской полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области. «Пропал ребенок! 14-летний Артем Кинев. Место пропажи: Свердловская область, Верхнепышминский ГО, село Балтым. Дата пропажи: 31 августа», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост школьника — 176 сантиметров, цвет волос — светло-русый. Цвет глаз — голубой. Телосложение — худощавое. На момент пропажи был одет в вязаную кофту белого цвета, черную жилетку с капюшоном, такого же цвета штаны и кроссовки. Также с собой у подростка была черная спортивная сумка и очки с диоптриями. Особая примета: скол переднего зуба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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