Развлечения Глава депздрава ХМАО похвастался огромными корзинами, наполненными грибами. Фото 01 сентября 2024 в 23:24 Размер текста - 17 + Югорчане восхитились красотой и количеством грибов, собранных главой депздрава Фото: Ася Бронникова © URA.RU Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский поделился фотографиями огромных корзин, доверху наполненных грибами. Он сказал, что благодаря урожаю с тихой охоты его воскресенье удалось. «Когда воскресенье удалось!» — написал Добровольский в своем telegram-канале. Там же он опубликовал селфи с корзинами грибов. Югорчане в комментариях восхитились красотой и количеством урожая. Они предположили, что глава депздрава побил рекорд по объему собранных грибов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский поделился фотографиями огромных корзин, доверху наполненных грибами. Он сказал, что благодаря урожаю с тихой охоты его воскресенье удалось. «Когда воскресенье удалось!» — написал Добровольский в своем telegram-канале. Там же он опубликовал селфи с корзинами грибов. Югорчане в комментариях восхитились красотой и количеством урожая. Они предположили, что глава депздрава побил рекорд по объему собранных грибов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям