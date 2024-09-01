Югорчане восхитились красотой и количеством грибов, собранных главой депздрава
Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский поделился фотографиями огромных корзин, доверху наполненных грибами. Он сказал, что благодаря урожаю с тихой охоты его воскресенье удалось.
«Когда воскресенье удалось!» — написал Добровольский в своем telegram-канале. Там же он опубликовал селфи с корзинами грибов.
Югорчане в комментариях восхитились красотой и количеством урожая. Они предположили, что глава депздрава побил рекорд по объему собранных грибов.
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