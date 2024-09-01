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Глава депздрава ХМАО похвастался огромными корзинами, наполненными грибами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, белые грибы
Югорчане восхитились красотой и количеством грибов, собранных главой депздрава Фото:

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский поделился фотографиями огромных корзин, доверху наполненных грибами. Он сказал, что благодаря урожаю с тихой охоты его воскресенье удалось.

«Когда воскресенье удалось!» — написал Добровольский в своем telegram-канале. Там же он опубликовал селфи с корзинами грибов.

Югорчане в комментариях восхитились красотой и количеством урожая. Они предположили, что глава депздрава побил рекорд по объему собранных грибов.

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Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский поделился фотографиями огромных корзин, доверху наполненных грибами. Он сказал, что благодаря урожаю с тихой охоты его воскресенье удалось. «Когда воскресенье удалось!» — написал Добровольский в своем telegram-канале. Там же он опубликовал селфи с корзинами грибов. Югорчане в комментариях восхитились красотой и количеством урожая. Они предположили, что глава депздрава побил рекорд по объему собранных грибов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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