31 августа 2024

В Кургане из-за аварии перевернулся автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Кургане
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Кургане Фото:

В микрорайоне Рябково в Кургане в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили 1 сентября очевидцы с места событий.

«На улице Карбышева авария. Перевернулась машина, рядом стоит ВАЗ-2109», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео с места аварии.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу управления Госавтоинспекции МВД России по Кургану. Ответ ожидается.

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В микрорайоне Рябково в Кургане в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили 1 сентября очевидцы с места событий. «На улице Карбышева авария. Перевернулась машина, рядом стоит ВАЗ-2109», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео с места аварии. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу управления Госавтоинспекции МВД России по Кургану. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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