Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Кургане
В микрорайоне Рябково в Кургане в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили 1 сентября очевидцы с места событий.
«На улице Карбышева авария. Перевернулась машина, рядом стоит ВАЗ-2109», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео с места аварии.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу управления Госавтоинспекции МВД России по Кургану. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!