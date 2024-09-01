В Каменске-Уральском (Свердловская область) женщину и ее мужа с сильным ожогом глаза не пустили в больницу, закрыв перед их носом дверь. Сотрудница пыталась выбить из рук телефон, на который пострадавшая снимала происходящее.
«Ночью искали помощь, мужу в глаз попала окалина. Мы из Катайска. Вызвали такси и помчались ночью в ваш город. Медлить было нельзя», — передает слова женщины группа «ЧП Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Телефон сотрудница городской больницы №5 пыталась выхватить со словами «Совсем что ли пьяная? Прекрати сейчас же снимать!». Она после этого хлопнула перед парой дверью. Далее перед закрытыми дверями жена пациента пыталась убедить пустить их просьбами и угрозами позвонить в полицию. Также на видео есть кадры бомжей в приемной отделения.
Открыли ли по итогу им двери, неизвестно. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, чтобы узнать, поступало ли обращение по поводу этой ситуации. В том числе агентство направило запрос в областной минздрав с просьбой прокомментировать действия сотрудницы. Ответы ожидаются.
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