01 сентября 2024

«Совсем что ли пьяная?»: свердловчанку и ее мужа с ожогом глаза прогнали из больницы. Видео

В Каменске-Уральском врач не пустила в больницу мужчину с ожогом глаза
© Служба новостей «URA.RU»
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В приемной этой больницы спали бомжи (архивное фото)
В приемной этой больницы спали бомжи (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) женщину и ее мужа с сильным ожогом глаза не пустили в больницу, закрыв перед их носом дверь. Сотрудница пыталась выбить из рук телефон, на который пострадавшая снимала происходящее.

«Ночью искали помощь, мужу в глаз попала окалина. Мы из Катайска. Вызвали такси и помчались ночью в ваш город. Медлить было нельзя», — передает слова женщины группа «ЧП Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Телефон сотрудница городской больницы №5 пыталась выхватить со словами «Совсем что ли пьяная? Прекрати сейчас же снимать!». Она после этого хлопнула перед парой дверью. Далее перед закрытыми дверями жена пациента пыталась убедить пустить их просьбами и угрозами позвонить в полицию. Также на видео есть кадры бомжей в приемной отделения.

Открыли ли по итогу им двери, неизвестно. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, чтобы узнать, поступало ли обращение по поводу этой ситуации. В том числе агентство направило запрос в областной минздрав с просьбой прокомментировать действия сотрудницы. Ответы ожидаются.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) женщину и ее мужа с сильным ожогом глаза не пустили в больницу, закрыв перед их носом дверь. Сотрудница пыталась выбить из рук телефон, на который пострадавшая снимала происходящее. «Ночью искали помощь, мужу в глаз попала окалина. Мы из Катайска. Вызвали такси и помчались ночью в ваш город. Медлить было нельзя», — передает слова женщины группа «ЧП Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Телефон сотрудница городской больницы №5 пыталась выхватить со словами «Совсем что ли пьяная? Прекрати сейчас же снимать!». Она после этого хлопнула перед парой дверью. Далее перед закрытыми дверями жена пациента пыталась убедить пустить их просьбами и угрозами позвонить в полицию. Также на видео есть кадры бомжей в приемной отделения. Открыли ли по итогу им двери, неизвестно. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, чтобы узнать, поступало ли обращение по поводу этой ситуации. В том числе агентство направило запрос в областной минздрав с просьбой прокомментировать действия сотрудницы. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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