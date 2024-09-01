РВ: военкоры показали видео охоты на вторгшихся в Курскую область солдат ВСУ

Российская армия находит противника в курском приграничье и успешно уничтожает его. Об этом сообщили военкоры, опубликовавшие кадры охоты на боевиков ВСУ.
«Армия России выслеживает противника в курском приграничье. Бойцы уничтожают пункты базирования ВСУ с пехотой, техникой и боеприпасами», — говорится в сообщении в telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны». К посту прикреплено видео, на кадрах видно, как уничтожаются пункты солдат ВСУ.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили за сутки до 400 солдат ВСУ в приграничных районах Курской области. Уточняется, что были уничтожены две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО производства США, передает RT.
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