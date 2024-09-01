01 сентября 2024

РВ: военкоры показали видео охоты на вторгшихся в Курскую область солдат ВСУ

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Армия РФ уничтожает бронетехнику и солдат ВСУ
Армия РФ уничтожает бронетехнику и солдат ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия находит противника в курском приграничье и успешно уничтожает его. Об этом сообщили военкоры, опубликовавшие кадры охоты на боевиков ВСУ.

«Армия России выслеживает противника в курском приграничье. Бойцы уничтожают пункты базирования ВСУ с пехотой, техникой и боеприпасами», — говорится в сообщении в telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны». К посту прикреплено видео, на кадрах видно, как уничтожаются пункты солдат ВСУ.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили за сутки до 400 солдат ВСУ в приграничных районах Курской области. Уточняется, что были уничтожены две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО производства США, передает RT.

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Российская армия находит противника в курском приграничье и успешно уничтожает его. Об этом сообщили военкоры, опубликовавшие кадры охоты на боевиков ВСУ. «Армия России выслеживает противника в курском приграничье. Бойцы уничтожают пункты базирования ВСУ с пехотой, техникой и боеприпасами», — говорится в сообщении в telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны». К посту прикреплено видео, на кадрах видно, как уничтожаются пункты солдат ВСУ. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили за сутки до 400 солдат ВСУ в приграничных районах Курской области. Уточняется, что были уничтожены две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО производства США, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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