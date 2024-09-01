«Ведомости»: в молодежную политику России включат популяризацию военной службы

Популяризация армейской службы станет частью стратегии в молодежной политике. Об этом говорится в «Основах государственной молодежной политики РФ до 2030 года».
«Популяризация военной службы должна воспитать у молодежи чувства гражданской ответственности и патриотизма. Согласно стратегии, предложено развивать допризывную подготовку в образовательных организациях всех уровней, а также давать учащимся теоретические знания и практические навыки, необходимые для „освоения обязанностей защитника Отечества“, — передает газета „Ведомости“ со ссылкой на документ.
Ранее в России была принята поправка о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Инициативу поддержала группа сенаторов и депутатов, возглавляемая спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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