01 сентября 2024

«Ведомости»: в молодежную политику России включат популяризацию военной службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежь в России подготовят к военной службе
Молодежь в России подготовят к военной службе Фото:

Популяризация армейской службы станет частью стратегии в молодежной политике. Об этом говорится в «Основах государственной молодежной политики РФ до 2030 года».

«Популяризация военной службы должна воспитать у молодежи чувства гражданской ответственности и патриотизма. Согласно стратегии, предложено развивать допризывную подготовку в образовательных организациях всех уровней, а также давать учащимся теоретические знания и практические навыки, необходимые для „освоения обязанностей защитника Отечества“, — передает газета „Ведомости“ со ссылкой на документ.

Ранее в России была принята поправка о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Инициативу поддержала группа сенаторов и депутатов, возглавляемая спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

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Популяризация армейской службы станет частью стратегии в молодежной политике. Об этом говорится в «Основах государственной молодежной политики РФ до 2030 года». «Популяризация военной службы должна воспитать у молодежи чувства гражданской ответственности и патриотизма. Согласно стратегии, предложено развивать допризывную подготовку в образовательных организациях всех уровней, а также давать учащимся теоретические знания и практические навыки, необходимые для „освоения обязанностей защитника Отечества“, — передает газета „Ведомости“ со ссылкой на документ. Ранее в России была принята поправка о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Инициативу поддержала группа сенаторов и депутатов, возглавляемая спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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