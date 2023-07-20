В российских школах переименуют урок ОБЖ

В России была принята поправка о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы РФ.
«На совещании Госдумы было принято решение изменить название предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Там добавили, что эта поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, который касается обязательного привлечения школьников к общественно полезному труду. Инициативу поддержала группа сенаторов и депутатов, возглавляемая спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Ранее министерство просвещения России предложило изменить название предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины» в школах. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также отмечал, что новые законодательные инициативы должны повысить качество и доступность образования для детей, передают «Дни.ру».
В России была принята поправка о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы РФ. «На совещании Госдумы было принято решение изменить название предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Там добавили, что эта поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, который касается обязательного привлечения школьников к общественно полезному труду. Инициативу поддержала группа сенаторов и депутатов, возглавляемая спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Ранее министерство просвещения России предложило изменить название предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины» в школах. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также отмечал, что новые законодательные инициативы должны повысить качество и доступность образования для детей, передают «Дни.ру».