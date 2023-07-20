В российских школах переименуют урок ОБЖ

Госдума приняла поправку о переименовании ОБЖ в школах
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Клипарт. Магнитогорск, автомат, противогаз, урок обж
«Основы безопасности и защиты Родины» заменят ОБЖ Фото:

В России была принята поправка о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы РФ.

«На совещании Госдумы было принято решение изменить название предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Там добавили, что эта поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, который касается обязательного привлечения школьников к общественно полезному труду. Инициативу поддержала группа сенаторов и депутатов, возглавляемая спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее министерство просвещения России предложило изменить название предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины» в школах. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также отмечал, что новые законодательные инициативы должны повысить качество и доступность образования для детей, передают «Дни.ру».

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В России была принята поправка о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы РФ. «На совещании Госдумы было принято решение изменить название предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Там добавили, что эта поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, который касается обязательного привлечения школьников к общественно полезному труду. Инициативу поддержала группа сенаторов и депутатов, возглавляемая спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Ранее министерство просвещения России предложило изменить название предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины» в школах. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также отмечал, что новые законодательные инициативы должны повысить качество и доступность образования для детей, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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