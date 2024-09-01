В Свердловской области продают санаторий на берегу Исети за 60 млн рублей. Фото

02 сентября 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

База имеет свой пирс с катамаранами и лодками (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области под Среднеуральском продают санаторий за 60 миллионов рублей. База отдыха находится в садово-огородническом товариществе «Исеть», на берегу Исетского водохранилища. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «База оборудована тремя независимыми твердотопливными котельными, а также двумя скважинами с артезианской водой. Здесь есть музыкальный фонтан, живописный пруд с водопадом, теплица и прочие хозяйственные помещения. На территории базы оказываются услуги по проведению торжеств (выпускные, свадьбы, юбилеи), а также по организации различных мероприятий (корпоративы, тренинги, семинары, детские праздники и пр.) с привлечением организаций-партнеров», — говорится в объявлении. По словам продавца, санаторий имеет 25 номеров и трехэтажный коттедж, два VIP-терема в русском стиле, кафе, два банкетных зала, один из них в стеклянном куполе, крытые и открытые беседки с мангальными зонами, дом для персонала, джакузи под открытым небом, русскую баню, ангар и пирс с выходом к водоему. Долгосрочные договоры с компаниями, которые помогают проводить мероприятия идут в комплекте. На базе есть свои лодки, катамараны, теннисный и бильярдный столы, а также техника для уборки территории от листвы и снега. Общая площадь составляет три тысячи квадратных метров. Один кв. м. обойдется в 20 тысяч рублей. Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области под Среднеуральском продают санаторий за 60 миллионов рублей. База отдыха находится в садово-огородническом товариществе «Исеть», на берегу Исетского водохранилища. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «База оборудована тремя независимыми твердотопливными котельными, а также двумя скважинами с артезианской водой. Здесь есть музыкальный фонтан, живописный пруд с водопадом, теплица и прочие хозяйственные помещения. На территории базы оказываются услуги по проведению торжеств (выпускные, свадьбы, юбилеи), а также по организации различных мероприятий (корпоративы, тренинги, семинары, детские праздники и пр.) с привлечением организаций-партнеров», — говорится в объявлении. По словам продавца, санаторий имеет 25 номеров и трехэтажный коттедж, два VIP-терема в русском стиле, кафе, два банкетных зала, один из них в стеклянном куполе, крытые и открытые беседки с мангальными зонами, дом для персонала, джакузи под открытым небом, русскую баню, ангар и пирс с выходом к водоему. Долгосрочные договоры с компаниями, которые помогают проводить мероприятия идут в комплекте. На базе есть свои лодки, катамараны, теннисный и бильярдный столы, а также техника для уборки территории от листвы и снега. Общая площадь составляет три тысячи квадратных метров. Один кв. м. обойдется в 20 тысяч рублей.