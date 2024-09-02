Российский истребитель Су-34 нанес ночной удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что удар был нанесен ночью.
Экипаж во время исполнения боевого задания использовал модернизированные авиабомбы с модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение целей, заключили в Минобороны.
Российские войска успешно вытесняют ВСУ из приграничных районов Курской области. Украинские силы использовали неизвестный газ, но их атаки были отражены. Согласно данным Минобороны России, за последние сутки ВСУ потеряли до 400 солдат и 18 единиц бронетехники. Всего за период боевых действий на этом направлении украинские потери составили более 8200 военнослужащих и значительное количество военной техники.
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