В сети появились кадры ударов ВСУ по детскому саду в Белгороде

Предположительно, удар по Белгороду был произведен ВСУ из РСЗО VampireФото: Министерство обороны Украины
Украиские силы вновь обстреляли Белгород ракетами. Об этом писал в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подтвердил, что есть попадания по соцобъектам. В соцсетях начали публиковать кадры ударов. Ряд telegram-каналов передают, что зафиксирован удар по детскому саду.
«ВСУ обстреляли Белгород, предварительно, есть попадания по детскому саду», — передает telegram-канал Mash. Также очевидцы подтвердили факт удара по дошкольному учреждению авторам Shot. В городе наблюдается сильное задымление, а также возгорание на территории одного из объектов. Предположительно, удар был произведен из РСЗО Vampire.
Гладков в своем telegram-канале добавил, что произошло возгорание автомобиля. « В поселке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля», — также написал он. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.
ВСУ ударили по территории детсада. Соответствующее фото приложил глава Белгородской области
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Украиские силы вновь обстреляли Белгород ракетами. Об этом писал в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подтвердил, что есть попадания по соцобъектам. В соцсетях начали публиковать кадры ударов. Ряд telegram-каналов передают, что зафиксирован удар по детскому саду. «ВСУ обстреляли Белгород, предварительно, есть попадания по детскому саду», — передает telegram-канал Mash. Также очевидцы подтвердили факт удара по дошкольному учреждению авторам Shot. В городе наблюдается сильное задымление, а также возгорание на территории одного из объектов. Предположительно, удар был произведен из РСЗО Vampire. Гладков в своем telegram-канале добавил, что произошло возгорание автомобиля. « В поселке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля», — также написал он. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Видео размещено telegram-каналом Baza. Они ссылаются на очевидцев.