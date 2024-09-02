В сети появились кадры ударов ВСУ по детскому саду в Белгороде

02 сентября 2024 в 08:37 Размер текста - 17 +

Предположительно, удар по Белгороду был произведен ВСУ из РСЗО Vampire Фото: Министерство обороны Украины Украиские силы вновь обстреляли Белгород ракетами. Об этом писал в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подтвердил, что есть попадания по соцобъектам. В соцсетях начали публиковать кадры ударов. Ряд telegram-каналов передают, что зафиксирован удар по детскому саду. «ВСУ обстреляли Белгород, предварительно, есть попадания по детскому саду», — передает telegram-канал Mash. Также очевидцы подтвердили факт удара по дошкольному учреждению авторам Shot. В городе наблюдается сильное задымление, а также возгорание на территории одного из объектов. Предположительно, удар был произведен из РСЗО Vampire. Гладков в своем telegram-канале добавил, что произошло возгорание автомобиля. « В поселке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля», — также написал он. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. ВСУ ударили по территории детсада. Соответствующее фото приложил глава Белгородской области Telegram-канал «Настоящий Гладков» Разрушения в следствии ракетной атаки со стороны Украины Telegram-канал «Настоящий Гладков» По всему Белгороду отмечают задымление tg-канал Shot Видео размещено telegram-каналом Baza. Они ссылаются на очевидцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украиские силы вновь обстреляли Белгород ракетами. Об этом писал в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подтвердил, что есть попадания по соцобъектам. В соцсетях начали публиковать кадры ударов. Ряд telegram-каналов передают, что зафиксирован удар по детскому саду. «ВСУ обстреляли Белгород, предварительно, есть попадания по детскому саду», — передает telegram-канал Mash. Также очевидцы подтвердили факт удара по дошкольному учреждению авторам Shot. В городе наблюдается сильное задымление, а также возгорание на территории одного из объектов. Предположительно, удар был произведен из РСЗО Vampire. Гладков в своем telegram-канале добавил, что произошло возгорание автомобиля. « В поселке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля», — также написал он. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Видео размещено telegram-каналом Baza. Они ссылаются на очевидцев.