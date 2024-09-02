В сети появились кадры ударов ВСУ по детскому саду в Белгороде

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, ураган, всу, рсзо, stock
Предположительно, удар по Белгороду был произведен ВСУ из РСЗО Vampire Фото:

Украиские силы вновь обстреляли Белгород ракетами. Об этом писал в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подтвердил, что есть попадания по соцобъектам. В соцсетях начали публиковать кадры ударов. Ряд telegram-каналов передают, что зафиксирован удар по детскому саду.

«ВСУ обстреляли Белгород, предварительно, есть попадания по детскому саду», — передает telegram-канал Mash. Также очевидцы подтвердили факт удара по дошкольному учреждению авторам Shot. В городе наблюдается сильное задымление, а также возгорание на территории одного из объектов. Предположительно, удар был произведен из РСЗО Vampire.

Гладков в своем telegram-канале добавил, что произошло возгорание автомобиля. « В поселке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля», — также написал он. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.

ВСУ ударили по территории детсада. Соответствующее фото приложил глава Белгородской области
ВСУ ударили по территории детсада. Соответствующее фото приложил глава Белгородской области

Разрушения в следствии ракетной атаки со стороны Украины
Разрушения в следствии ракетной атаки со стороны Украины
По всему Белгороду отмечают задымление
По всему Белгороду отмечают задымление

Видео размещено telegram-каналом Baza. Они ссылаются на очевидцев.

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Украиские силы вновь обстреляли Белгород ракетами. Об этом писал в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подтвердил, что есть попадания по соцобъектам. В соцсетях начали публиковать кадры ударов. Ряд telegram-каналов передают, что зафиксирован удар по детскому саду. «ВСУ обстреляли Белгород, предварительно, есть попадания по детскому саду», — передает telegram-канал Mash. Также очевидцы подтвердили факт удара по дошкольному учреждению авторам Shot. В городе наблюдается сильное задымление, а также возгорание на территории одного из объектов. Предположительно, удар был произведен из РСЗО Vampire. Гладков в своем telegram-канале добавил, что произошло возгорание автомобиля. « В поселке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля», — также написал он. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Видео размещено telegram-каналом Baza. Они ссылаются на очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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