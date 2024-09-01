«Шла кровь горлом»: в самолете, летевшем в Екатеринбург, скончалась молодая мама

В самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург, скончалась молодая мама

02 сентября 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Самолет экстренно сел на запасной аэродром в Казани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На борту самолета Smartavia, летевшего из Москвы в Екатеринбург, скончалась молодая мама. Судно совершило экстренную посадку на аэродроме в Казани, однако к моменту посадки женщина была мертва. Вместе с ней летели супруг и сын, рассказал очевидец. «Женщине было около 28 лет, ей стало плохо в пути, у нее шла кровь горлом, что может быть проявлением серьезного заболевания. Командир воздушного судна объявил, что одному из пассажиров требуется помощь медиков, для чего нужно совершить посадку на запасной аэродром в Казани. К моменту посадки женщина была мертва», — передает «Накануне.ru» слова очевидца. Рейс задерживается примерно на час, пассажиры ожидают в терминале аэропорта. На борту следователи организовали проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы казанской авиагавани, Smartavia и транспортной прокуратуры. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На борту самолета Smartavia, летевшего из Москвы в Екатеринбург, скончалась молодая мама. Судно совершило экстренную посадку на аэродроме в Казани, однако к моменту посадки женщина была мертва. Вместе с ней летели супруг и сын, рассказал очевидец. «Женщине было около 28 лет, ей стало плохо в пути, у нее шла кровь горлом, что может быть проявлением серьезного заболевания. Командир воздушного судна объявил, что одному из пассажиров требуется помощь медиков, для чего нужно совершить посадку на запасной аэродром в Казани. К моменту посадки женщина была мертва», — передает «Накануне.ru» слова очевидца. Рейс задерживается примерно на час, пассажиры ожидают в терминале аэропорта. На борту следователи организовали проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы казанской авиагавани, Smartavia и транспортной прокуратуры. На момент публикации ответ получить не удалось.