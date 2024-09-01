01 сентября 2024

«Шла кровь горлом»: в самолете, летевшем в Екатеринбург, скончалась молодая мама

В самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург, скончалась молодая мама
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, гражданская авиация, самолет, полет самолета, парк авиатехники
Самолет экстренно сел на запасной аэродром в Казани Фото:

На борту самолета Smartavia, летевшего из Москвы в Екатеринбург, скончалась молодая мама. Судно совершило экстренную посадку на аэродроме в Казани, однако к моменту посадки женщина была мертва. Вместе с ней летели супруг и сын, рассказал очевидец.

«Женщине было около 28 лет, ей стало плохо в пути, у нее шла кровь горлом, что может быть проявлением серьезного заболевания. Командир воздушного судна объявил, что одному из пассажиров требуется помощь медиков, для чего нужно совершить посадку на запасной аэродром в Казани. К моменту посадки женщина была мертва», — передает «Накануне.ru» слова очевидца.

Рейс задерживается примерно на час, пассажиры ожидают в терминале аэропорта. На борту следователи организовали проверку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы казанской авиагавани, Smartavia и транспортной прокуратуры. На момент публикации ответ получить не удалось.

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На борту самолета Smartavia, летевшего из Москвы в Екатеринбург, скончалась молодая мама. Судно совершило экстренную посадку на аэродроме в Казани, однако к моменту посадки женщина была мертва. Вместе с ней летели супруг и сын, рассказал очевидец. «Женщине было около 28 лет, ей стало плохо в пути, у нее шла кровь горлом, что может быть проявлением серьезного заболевания. Командир воздушного судна объявил, что одному из пассажиров требуется помощь медиков, для чего нужно совершить посадку на запасной аэродром в Казани. К моменту посадки женщина была мертва», — передает «Накануне.ru» слова очевидца. Рейс задерживается примерно на час, пассажиры ожидают в терминале аэропорта. На борту следователи организовали проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы казанской авиагавани, Smartavia и транспортной прокуратуры. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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