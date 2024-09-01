Тела погибших на Камчатке туристов сегодня начнут эвакуировать с места ЧП

Вертолет рухнул 31 августа (архивное фото)
Спасатели на Камчатке намерены 2 сентября начать эвакуацию тел с места крушения вертолета. Шестеро жертв трагедии — пермяки.
«Тела погибших начнут эвакуировать с места трагедии сегодня, 2 сентября. О том, когда тела будут доставлены в Пермь, на данный момент неизвестно», — пишет Properm.ru со ссылкой на МЧС.
По последним данным, на месте крушения вертолета найдены 18 тел. На борту находились 22 человека. Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Обломки обнаружили 1 сентября.
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