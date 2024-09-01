01 сентября 2024
31 августа 2024

Тела погибших на Камчатке туристов сегодня начнут эвакуировать с места ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолет рухнул 31 августа (архивное фото)
Вертолет рухнул 31 августа (архивное фото) Фото:
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Спасатели на Камчатке намерены 2 сентября начать эвакуацию тел с места крушения вертолета. Шестеро жертв трагедии — пермяки.

«Тела погибших начнут эвакуировать с места трагедии сегодня, 2 сентября. О том, когда тела будут доставлены в Пермь, на данный момент неизвестно», — пишет Properm.ru со ссылкой на МЧС.

По последним данным, на месте крушения вертолета найдены 18 тел. На борту находились 22 человека. Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Обломки обнаружили 1 сентября.

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Спасатели на Камчатке намерены 2 сентября начать эвакуацию тел с места крушения вертолета. Шестеро жертв трагедии — пермяки. «Тела погибших начнут эвакуировать с места трагедии сегодня, 2 сентября. О том, когда тела будут доставлены в Пермь, на данный момент неизвестно», — пишет Properm.ru со ссылкой на МЧС. По последним данным, на месте крушения вертолета найдены 18 тел. На борту находились 22 человека. Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Обломки обнаружили 1 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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