На Камчатке найдено еще одно тело погибшего при крушении вертолета

Спасатели продолжают поиски
В Камчатском крае обнаружили еще одного погибшего в крушении вертолета Ми-8 около вулкана Вачкажец. Это уже 18-е найденное тело, сообщили в МЧС России.
«На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили еще одно тело. Поиски четырех человек и черного ящика продолжаются», — сообщили в ведомстве.
Вертолет Ми-8 пропал с радаров вскоре после взлета в субботу, 31 августа. Обломки вертолета были найдены 1 сентября. Причиной крушения экипажа стало столкновение с сопкой. Главное о происшествии — в материале URA.RU.
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