01 сентября 2024

На Камчатке найдено еще одно тело погибшего при крушении вертолета

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Спасатели продолжают поиски
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В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец

В Камчатском крае обнаружили еще одного погибшего в крушении вертолета Ми-8 около вулкана Вачкажец. Это уже 18-е найденное тело, сообщили в МЧС России.

«На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили еще одно тело. Поиски четырех человек и черного ящика продолжаются», — сообщили в ведомстве.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров вскоре после взлета в субботу, 31 августа. Обломки вертолета были найдены 1 сентября. Причиной крушения экипажа стало столкновение с сопкой. Главное о происшествии — в материале URA.RU.

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В Камчатском крае обнаружили еще одного погибшего в крушении вертолета Ми-8 около вулкана Вачкажец. Это уже 18-е найденное тело, сообщили в МЧС России. «На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили еще одно тело. Поиски четырех человек и черного ящика продолжаются», — сообщили в ведомстве. Вертолет Ми-8 пропал с радаров вскоре после взлета в субботу, 31 августа. Обломки вертолета были найдены 1 сентября. Причиной крушения экипажа стало столкновение с сопкой. Главное о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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