Спрос на челябинских педагогов вырос на 63%

В Челябинской области потребность в педагогах за год увеличилась на 63%. Как 2 сентября сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, за восемь месяцев работодатели региона опубликовали 1,8 тысячи вакансий для учителей.
«С января по август работодатели разместили 1,8 тысячи предложений о работе для педагогов. Показатель оказался на 63% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года», — сообщили на платформе.
Средняя зарплата учителей в регионе также показала рост и составила 40,1 тысячи рублей, что на 26% выше, чем в минувшем году. Аналитики отметили тенденции в образовании. В регионе и стране в целом увеличилось количества вакансий в онлайн-школах и центрах дополнительного образования. Больше интереса работодатели стали проявлять к молодым специалистам.
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