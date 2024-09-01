01 сентября 2024

Спрос на челябинских педагогов вырос на 63%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потребность в учителях за год выросла
Потребность в учителях за год выросла Фото:

В Челябинской области потребность в педагогах за год увеличилась на 63%. Как 2 сентября сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, за восемь месяцев работодатели региона опубликовали 1,8 тысячи вакансий для учителей.

«С января по август работодатели разместили 1,8 тысячи предложений о работе для педагогов. Показатель оказался на 63% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года», — сообщили на платформе.

Средняя зарплата учителей в регионе также показала рост и составила 40,1 тысячи рублей, что на 26% выше, чем в минувшем году. Аналитики отметили тенденции в образовании. В регионе и стране в целом увеличилось количества вакансий в онлайн-школах и центрах дополнительного образования. Больше интереса работодатели стали проявлять к молодым специалистам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области потребность в педагогах за год увеличилась на 63%. Как 2 сентября сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, за восемь месяцев работодатели региона опубликовали 1,8 тысячи вакансий для учителей. «С января по август работодатели разместили 1,8 тысячи предложений о работе для педагогов. Показатель оказался на 63% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года», — сообщили на платформе. Средняя зарплата учителей в регионе также показала рост и составила 40,1 тысячи рублей, что на 26% выше, чем в минувшем году. Аналитики отметили тенденции в образовании. В регионе и стране в целом увеличилось количества вакансий в онлайн-школах и центрах дополнительного образования. Больше интереса работодатели стали проявлять к молодым специалистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...