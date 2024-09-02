Совет Безопасности ООН может рассмотреть признание Украины террористическим государством на основе обращения африканских стран. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.
«Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН на предмет признания Украины террористическим государством… Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленные в Уставе ООН», — заявил Бабаков в разговоре с РИА Новости.
Неделю назад в своем письме в Совет Безопасности ООН министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо сообщили, что осуждают поддержку терроризма украинскими властями, напомнил Бабаков. По мнению депутата, признание Украины террористическим государством покажет, что международное сообщество готово защищать важнейшие принципы суверенитета. Бабаков подчеркнул, что Россия будет поддерживать стремление африканских государств к независимости.
Ранее французская газета Le Monde со ссылкой на анонимных представителей малийской армии сообщала, что боевики альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA проходили обучение на Украине. После этого 5 августа Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом местных террористов.
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