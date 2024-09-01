Федеральный министр открывает уникальную школу в Екатеринбурге — втайне от СМИ

Глава МЧС России Куренков прибыл на открытие школы №300 в Екатеринбурге

02 сентября 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

В Екатеринбург приехал глава МЧС России Александр Куренков Фото (архив): Владимир Жабриков © URA.RU Глава МЧС России Александр Куренков открывает школу №300 в Чкаловском районе Екатеринбурга. Вместе с ним на церемонии — губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов. Куренков прилетел потому, что на базе учреждения появится первый региональный ресурсный центр по внедрению новой образовательной программы «Основы безопасности и защиты Родины». «Сегодня в день знаний для вас открываются двери новой школы, где созданы все условия для того, чтобы вы могли учиться, творить и расширять свой кругозор. Важной особенностью школы, несомненно, является ресурсный центр „Школа безопасности“. Уверен, что обучение поможет вам обрести ценные для каждого человека знания и навыки, а для кого-то выбрать свою профессию во взрослой жизни», — заявил Куренков. Губернатор подчеркнул, что новая школа была возведена в кротчайшие сроки — за 13 месяцев. «По сути, это настоящий город, который рассчитан на 1500 учеников. Здесь созданы современные комфортные условия учебы, спорта, творчества, интересного и полезного отдыха молодежи. Большое внимание уделено вопросам безопасности. Рассчитаны специальные программы и учебные площадки», — заявил Куйвашев. А Орлов добавил, что в этом году город поставил рекорд по первоклассникам: «Сегодня за школьные парты в Екатеринбурге сядут более 200 тысяч учеников. Из них 22 тысячи первоклассников. Это новый абсолютный рекорд по нашим первоклашкам». На церемонию пустили только госСМИ. В кулуарах объясняют, что это позиция центрального аппарата МЧС. Это идет вразрез с призывами к сотрудничеству, которые в августе выдвигал екатеринбургским редакторам главный пиарщик МЧС РФ Роман Охотенко. Министр МЧС Александр Куренков, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов открыли 300 школу на Рощинской Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МЧС России Александр Куренков открывает школу №300 в Чкаловском районе Екатеринбурга. Вместе с ним на церемонии — губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов. Куренков прилетел потому, что на базе учреждения появится первый региональный ресурсный центр по внедрению новой образовательной программы «Основы безопасности и защиты Родины». «Сегодня в день знаний для вас открываются двери новой школы, где созданы все условия для того, чтобы вы могли учиться, творить и расширять свой кругозор. Важной особенностью школы, несомненно, является ресурсный центр „Школа безопасности“. Уверен, что обучение поможет вам обрести ценные для каждого человека знания и навыки, а для кого-то выбрать свою профессию во взрослой жизни», — заявил Куренков. Губернатор подчеркнул, что новая школа была возведена в кротчайшие сроки — за 13 месяцев. «По сути, это настоящий город, который рассчитан на 1500 учеников. Здесь созданы современные комфортные условия учебы, спорта, творчества, интересного и полезного отдыха молодежи. Большое внимание уделено вопросам безопасности. Рассчитаны специальные программы и учебные площадки», — заявил Куйвашев. А Орлов добавил, что в этом году город поставил рекорд по первоклассникам: «Сегодня за школьные парты в Екатеринбурге сядут более 200 тысяч учеников. Из них 22 тысячи первоклассников. Это новый абсолютный рекорд по нашим первоклашкам». На церемонию пустили только госСМИ. В кулуарах объясняют, что это позиция центрального аппарата МЧС. Это идет вразрез с призывами к сотрудничеству, которые в августе выдвигал екатеринбургским редакторам главный пиарщик МЧС РФ Роман Охотенко.