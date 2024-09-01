Тела пермяков, погибших на Камчатке, доставили в морг для опознания

Сотрудники МЧС завершили работы на месте ЧП (архивное фото)
На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8. Все тела, в том числе пермских туристов, эвакуированы в Петропавловск-Камчатский, сообщили в МЧС.
«На Камчатке завершилась поисковая операция в районе крушения вертолета. Спасатели МЧС России обнаружили тела всех 22 погибших, из них 19 туристов и 3 члена экипажа. Они доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания», — сообщает ведомство Telegram.
Как ранее рассказывало URA.RU, вертолет потерпел крушение 31 августа. 1 сентября были найдены его обломки. Среди погибших шесть туристов и Пермского края.
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