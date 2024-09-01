01 сентября 2024
31 августа 2024

Тела пермяков, погибших на Камчатке, доставили в морг для опознания

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС завершили работы на месте ЧП (архивное фото)
Сотрудники МЧС завершили работы на месте ЧП (архивное фото) Фото:
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В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец

На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8. Все тела, в том числе пермских туристов, эвакуированы в Петропавловск-Камчатский, сообщили в МЧС.

«На Камчатке завершилась поисковая операция в районе крушения вертолета. Спасатели МЧС России обнаружили тела всех 22 погибших, из них 19 туристов и 3 члена экипажа. Они доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания», — сообщает ведомство Telegram.

Как ранее рассказывало URA.RU, вертолет потерпел крушение 31 августа. 1 сентября были найдены его обломки. Среди погибших шесть туристов и Пермского края.

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На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8. Все тела, в том числе пермских туристов, эвакуированы в Петропавловск-Камчатский, сообщили в МЧС. «На Камчатке завершилась поисковая операция в районе крушения вертолета. Спасатели МЧС России обнаружили тела всех 22 погибших, из них 19 туристов и 3 члена экипажа. Они доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания», — сообщает ведомство Telegram. Как ранее рассказывало URA.RU, вертолет потерпел крушение 31 августа. 1 сентября были найдены его обломки. Среди погибших шесть туристов и Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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