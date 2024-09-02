Российские миллиардеры стали богаче на 28,4 млрд долларов

С начала 2024 года состояние российских миллиардеров выросло на 28,4 миллиарда долларов. Об этом стало известно из нового «Индекса миллиардеров», опубликованного агентством Bloomberg.
«Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 28,4 миллиарда долларов с начала 2024 года», — говорится в рейтинге агентства. Отмечается, что основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил свое состояние на 5,73 миллиарда долларов до 26,6 миллиарда. Состояние сооснователя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко выросло на 5,26 миллиарда до 24,1 миллиарда долларов.
Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов увеличил свое состояние на 3,59 миллиарда до 28,2 миллиарда долларов. Напротив, акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов потерял 5,51 миллиарда долларов, и его состояние уменьшилось до 15,6 миллиарда.
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