Спикер челябинского заксобрания Гербер решил получить третье высшее образование

Спикер законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер получает третье высшее образование. Об этом Гербер сообщил в своем аккаунте в соцсетях 2 сентября.
«Сегодня стартовал новый учебный год. И для меня вновь начинается студенческая жизнь: поступил в магистратуру ЧелГУ по направлению „Юриспруденция“. Стать юристом — это детская мечта. Реализовать свою мечту никогда не поздно. Тем более, жизнь нас убеждает, что учиться надо всегда. Выбрал программу „Правовое регулирование деятельности государства“, конечно, неслучайно. Поскольку это сфера, которой я занимаюсь сейчас», — сообщил Гербер.
Гербер добавил, что мечта стать юристом у него возникла после прочтения книги «Сержант милиции» Ивана Лазутина. Хотелось бороться за справедливость, разбираться в сложных юридических коллизиях и в конечном итоге отстаивать права людей. Гербер поздравил своих подписчиков с началом учебного года, а студентам пожелал удачи на первой сессии.
Для Гербера это будет третье высшее образование. В 2007 году он окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Металлургия цветных металлов». Кроме того, он имеет высшее образование в сфере государственного и муниципального управления: в 2018 году с отличием окончил Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.
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