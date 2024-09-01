01 сентября 2024

Пьяный водитель устроил ДТП с пятью машинами в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария, ДТП. Челябинск , дтп, авария, автотранспорт
Златоустовец сел пьяным за руль в третий раз и «собрал» сразу пять авто (фото из архива) Фото:

Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на северо-западе областного Челябинска вечером 1 сентября. Это уже третье ДТП с его участием, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Госавтоинспекции.

«Примерно в 20:30 возле дома №33 на улице Чичерина произошло массовое ДТП. 49-летний житель Златоуста на Volkswagen столкнулся с остановившимися впереди автомобилями. Повреждено пять машин, пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что виновник аварии оказался пьян. Причем это уже третий случай, когда его ловили за рулем подшофе. При этом в двух случаях он стал фигурантом уголовных дел. Сейчас его «Фольксваген» помещен на штрафстоянку, расследование продолжается.

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Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на северо-западе областного Челябинска вечером 1 сентября. Это уже третье ДТП с его участием, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Госавтоинспекции. «Примерно в 20:30 возле дома №33 на улице Чичерина произошло массовое ДТП. 49-летний житель Златоуста на Volkswagen столкнулся с остановившимися впереди автомобилями. Повреждено пять машин, пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе. Там также добавили, что виновник аварии оказался пьян. Причем это уже третий случай, когда его ловили за рулем подшофе. При этом в двух случаях он стал фигурантом уголовных дел. Сейчас его «Фольксваген» помещен на штрафстоянку, расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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