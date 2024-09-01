Пьяный водитель устроил ДТП с пятью машинами в Челябинске

02 сентября 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Златоустовец сел пьяным за руль в третий раз и «собрал» сразу пять авто (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на северо-западе областного Челябинска вечером 1 сентября. Это уже третье ДТП с его участием, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Госавтоинспекции. «Примерно в 20:30 возле дома №33 на улице Чичерина произошло массовое ДТП. 49-летний житель Златоуста на Volkswagen столкнулся с остановившимися впереди автомобилями. Повреждено пять машин, пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе. Там также добавили, что виновник аварии оказался пьян. Причем это уже третий случай, когда его ловили за рулем подшофе. При этом в двух случаях он стал фигурантом уголовных дел. Сейчас его «Фольксваген» помещен на штрафстоянку, расследование продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на северо-западе областного Челябинска вечером 1 сентября. Это уже третье ДТП с его участием, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Госавтоинспекции. «Примерно в 20:30 возле дома №33 на улице Чичерина произошло массовое ДТП. 49-летний житель Златоуста на Volkswagen столкнулся с остановившимися впереди автомобилями. Повреждено пять машин, пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе. Там также добавили, что виновник аварии оказался пьян. Причем это уже третий случай, когда его ловили за рулем подшофе. При этом в двух случаях он стал фигурантом уголовных дел. Сейчас его «Фольксваген» помещен на штрафстоянку, расследование продолжается.