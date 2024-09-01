В Челябинской области оплачены 602 сертификата на реабилитацию детей-инвалидов

02 сентября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

С начала года оплачены 602 сертификата на реабилитацию детей-инвалидов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с начала года оплачены 602 сертификата на реабилитацию детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «По сравнению с прошлым годом количество семей, пользующихся сертификатом, значительно возросло. Так, за январь—июль 2024 года (по состоянию на 1 августа) с помощью сертификата оплачена реабилитация 602 детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном минсоце пояснили, что с 1 января 2023 года родители, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право получить компенсацию или сертификат на реабилитацию детей-инвалидов. Максимальная сумма составляет 104 тысячи рублей. В отличие от компенсаций, которые выплачиваются с 2020 года, сертификат — это новый формат работы, введенный в 2023 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с начала года оплачены 602 сертификата на реабилитацию детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «По сравнению с прошлым годом количество семей, пользующихся сертификатом, значительно возросло. Так, за январь—июль 2024 года (по состоянию на 1 августа) с помощью сертификата оплачена реабилитация 602 детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном минсоце пояснили, что с 1 января 2023 года родители, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право получить компенсацию или сертификат на реабилитацию детей-инвалидов. Максимальная сумма составляет 104 тысячи рублей. В отличие от компенсаций, которые выплачиваются с 2020 года, сертификат — это новый формат работы, введенный в 2023 году.