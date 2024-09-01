01 сентября 2024

В Челябинской области оплачены 602 сертификата на реабилитацию детей-инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Фокин Ваня в реабилитационном отделении ЧОДКБ. Челябинск, ребенок, процедурный кабинет, больница, реабилитация, механотерапия, нога ребенка
С начала года оплачены 602 сертификата на реабилитацию детей-инвалидов Фото:

В Челябинской области с начала года оплачены 602 сертификата на реабилитацию детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсоца.

«По сравнению с прошлым годом количество семей, пользующихся сертификатом, значительно возросло. Так, за январь—июль 2024 года (по состоянию на 1 августа) с помощью сертификата оплачена реабилитация 602 детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В областном минсоце пояснили, что с 1 января 2023 года родители, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право получить компенсацию или сертификат на реабилитацию детей-инвалидов. Максимальная сумма составляет 104 тысячи рублей. В отличие от компенсаций, которые выплачиваются с 2020 года, сертификат — это новый формат работы, введенный в 2023 году.

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В Челябинской области с начала года оплачены 602 сертификата на реабилитацию детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «По сравнению с прошлым годом количество семей, пользующихся сертификатом, значительно возросло. Так, за январь—июль 2024 года (по состоянию на 1 августа) с помощью сертификата оплачена реабилитация 602 детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном минсоце пояснили, что с 1 января 2023 года родители, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право получить компенсацию или сертификат на реабилитацию детей-инвалидов. Максимальная сумма составляет 104 тысячи рублей. В отличие от компенсаций, которые выплачиваются с 2020 года, сертификат — это новый формат работы, введенный в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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