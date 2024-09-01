01 сентября 2024
31 августа 2024

Чат мэрии Нового Уренгоя не переименовали после ареста экс-мэра Воронова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Внимательные ямальцы обратили внимание на ссылку чата администрации Нового Уренгоя в telegram
Внимательные ямальцы обратили внимание на ссылку чата администрации Нового Уренгоя в telegram Фото:

Ссылка на чат официального telegram-канала администрации Нового Уренгоя содержит фамилию бывшего градоначальника Андрея Воронова, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили редакции внимательные читатели URA.RU.

«Есть официальный канал мэрии Нового Уренгоя, под него создана отдельная группа для комментариев и в ссылке написано — „voronov89“. Сам чат прикреплен к официальному telegram-каналу администрации города», — сообщает информационному агентству пользователь интернета.

Редакция отправила официальный запрос в мэрию Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать курьез, связанный со ссылкой на чат. В пресс-службе ответили, что нет технической возможности исправить наименование ссылки:

 Чат для обсуждений бывшего главы города был прикреплен к группе «Нур. Официально», переименован в «НУР-ЧАТ». Технически поменять ссылку наименования чата не представляется возможным. Напомним, данный чат создан для сбора сигналов о каких-либо проблемах города и реакции на них соответствующих служб.
Фамилия Воронова в качестве короткой ссылки чата Нового Уренгоя
Фамилия Воронова в качестве короткой ссылки чата Нового Уренгоя
Фото:

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов ушел в отставку 28 июня. Позже он был задержан, а 3 июля его и исполнительного директора компании «Проектсервис» Григория Нака арестовали по делу о взятках. По тому же делу проходят руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянский. Арест в отношении всех фигурантов дела продлен до 1 декабря.

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Ссылка на чат официального telegram-канала администрации Нового Уренгоя содержит фамилию бывшего градоначальника Андрея Воронова, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили редакции внимательные читатели URA.RU. «Есть официальный канал мэрии Нового Уренгоя, под него создана отдельная группа для комментариев и в ссылке написано — „voronov89“. Сам чат прикреплен к официальному telegram-каналу администрации города», — сообщает информационному агентству пользователь интернета. Редакция отправила официальный запрос в мэрию Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать курьез, связанный со ссылкой на чат. В пресс-службе ответили, что нет технической возможности исправить наименование ссылки: Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов ушел в отставку 28 июня. Позже он был задержан, а 3 июля его и исполнительного директора компании «Проектсервис» Григория Нака арестовали по делу о взятках. По тому же делу проходят руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянский. Арест в отношении всех фигурантов дела продлен до 1 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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