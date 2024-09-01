Ссылка на чат официального telegram-канала администрации Нового Уренгоя содержит фамилию бывшего градоначальника Андрея Воронова, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили редакции внимательные читатели URA.RU.
«Есть официальный канал мэрии Нового Уренгоя, под него создана отдельная группа для комментариев и в ссылке написано — „voronov89“. Сам чат прикреплен к официальному telegram-каналу администрации города», — сообщает информационному агентству пользователь интернета.
Редакция отправила официальный запрос в мэрию Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать курьез, связанный со ссылкой на чат. В пресс-службе ответили, что нет технической возможности исправить наименование ссылки:
Чат для обсуждений бывшего главы города был прикреплен к группе «Нур. Официально», переименован в «НУР-ЧАТ». Технически поменять ссылку наименования чата не представляется возможным. Напомним, данный чат создан для сбора сигналов о каких-либо проблемах города и реакции на них соответствующих служб.
Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов ушел в отставку 28 июня. Позже он был задержан, а 3 июля его и исполнительного директора компании «Проектсервис» Григория Нака арестовали по делу о взятках. По тому же делу проходят руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянский. Арест в отношении всех фигурантов дела продлен до 1 декабря.
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