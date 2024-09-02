В МИД предупредили Запад о «чувствительных» последствиях изъятия активов РФ

Биричевский: ответ на конфискацию активов РФ будет чувствителен для Запада

02 сентября 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Россия готовит чувствительный ответ Западу на изъятие и использование активов РФ, отметил Дмитрий Биричевский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В тот момент, когда страны Запада официально начнут изымать российские доходы за счет замороженных активов, в отношении иностранных государств будут применены взаимные действия. Они будут чувствительны для всего Запада. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Мы всегда говорили, что не оставим без реакции антироссийские действия, связанные с попытками изъятия наших активов. Последствия „экспериментов“ с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для „коллективного Запада“. Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности», — сказал Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости. Он уточнил, что США пока не инициировали механизм изъятия активов РФ. Готовясь к зеркальному ответ, Россия на законодательном уровне прорабатывает законодательные инициативы, которые помогут сформировать необходимые механизмы противодействия. Биричевский напомнил, что российские активы, которые находятся за рубежом, имеют статус замороженных, а не заблокированных. То есть, Россия сохраняет номинальное право владения. В настоящий момент около 5 миллиардов долларов замороженных активов находятся в США. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков открыто обозначил, что отправка замороженных активов РФ Украине является откровенным воровством. Также такой шаг со стороны Запада называли «бандитизмом», передает РАПСИ. США и другие страны Запада приняли решение использовать замороженные активы, чтобы продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку, передает «Национальная служба новостей». Директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев предположил, что российские активы могут быть потеряны навсегда. Американские инвесторы на конец 2023 года владели российскими ценными бумагами на 30,4 млрд долларов, включая акции на 28,6 млрд долларов, следует из данных Минфина. Весной этого года Биричевский отмечал, что Россия не собирается национализировать западные компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тот момент, когда страны Запада официально начнут изымать российские доходы за счет замороженных активов, в отношении иностранных государств будут применены взаимные действия. Они будут чувствительны для всего Запада. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Мы всегда говорили, что не оставим без реакции антироссийские действия, связанные с попытками изъятия наших активов. Последствия „экспериментов“ с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для „коллективного Запада“. Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности», — сказал Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости. Он уточнил, что США пока не инициировали механизм изъятия активов РФ. Готовясь к зеркальному ответ, Россия на законодательном уровне прорабатывает законодательные инициативы, которые помогут сформировать необходимые механизмы противодействия. Биричевский напомнил, что российские активы, которые находятся за рубежом, имеют статус замороженных, а не заблокированных. То есть, Россия сохраняет номинальное право владения. В настоящий момент около 5 миллиардов долларов замороженных активов находятся в США. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков открыто обозначил, что отправка замороженных активов РФ Украине является откровенным воровством. Также такой шаг со стороны Запада называли «бандитизмом», передает РАПСИ. США и другие страны Запада приняли решение использовать замороженные активы, чтобы продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку, передает «Национальная служба новостей». Директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев предположил, что российские активы могут быть потеряны навсегда. Американские инвесторы на конец 2023 года владели российскими ценными бумагами на 30,4 млрд долларов, включая акции на 28,6 млрд долларов, следует из данных Минфина. Весной этого года Биричевский отмечал, что Россия не собирается национализировать западные компании.