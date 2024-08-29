Песков заявил URA.RU, что передача доходов от российских активов Киеву — воровство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в ходе общения с журналистами.
«Это незаконные действия, они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное, как незаконная экспроприация, по-русски говоря, воровство наших денег, наших авуаров», — ответил Песков URA.RU.
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже начал использовать доходы от российских активов в поддержку Украине. Киеву было направлено 1,4 млрд евро.
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