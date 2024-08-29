Песков заявил URA.RU, что передача доходов от российских активов Киеву — воровство

Песков: передача доходов от российских активов Киеву — воровство
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Запад ворует российские деньги
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Запад ворует российские деньги Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в ходе общения с журналистами.

«Это незаконные действия, они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное, как незаконная экспроприация, по-русски говоря, воровство наших денег, наших авуаров», — ответил Песков URA.RU.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже начал использовать доходы от российских активов в поддержку Украине. Киеву было направлено 1,4 млрд евро. 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в ходе общения с журналистами. «Это незаконные действия, они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное, как незаконная экспроприация, по-русски говоря, воровство наших денег, наших авуаров», — ответил Песков URA.RU. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже начал использовать доходы от российских активов в поддержку Украине. Киеву было направлено 1,4 млрд евро. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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