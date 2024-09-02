Челябинцы летом 2024 стали чаще сдавать в аренду собственные дома

02 сентября 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Снять коттедж на двое суток под Челябинском можно за 7 тысяч 300 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в августе 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года число частных домов, сдаваемых в аренду, выросло на 60%. При этом снять коттедж на двое суток в регионе можно за 7 тысяч 300 рублей. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе «Авито путешествия». «В Челябинске число загородной недвижимости в 2024 по сравнению с 2023 годом выросло на 60%. Снять коттеджи на двое суток на данный момент можно за 7 тысяч 300 рублей», — сообщили в пресс-службе. Как отметил руководитель направления «Авито Путешествия», в Челябинске, как и в других городах России, летом 2024 года загородные коттеджи снимали в среднем на четверых, в то время как год назад — на троих. С учетом этого посуточная аренда загородного жилья в пересчете на человека подешевела с 2 тысяч 200 рублей до 1 тысячи 900 рублей за сутки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в августе 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года число частных домов, сдаваемых в аренду, выросло на 60%. При этом снять коттедж на двое суток в регионе можно за 7 тысяч 300 рублей. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе «Авито путешествия». «В Челябинске число загородной недвижимости в 2024 по сравнению с 2023 годом выросло на 60%. Снять коттеджи на двое суток на данный момент можно за 7 тысяч 300 рублей», — сообщили в пресс-службе. Как отметил руководитель направления «Авито Путешествия», в Челябинске, как и в других городах России, летом 2024 года загородные коттеджи снимали в среднем на четверых, в то время как год назад — на троих. С учетом этого посуточная аренда загородного жилья в пересчете на человека подешевела с 2 тысяч 200 рублей до 1 тысячи 900 рублей за сутки.