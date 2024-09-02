Школьники спросили Путина, чем бы он занимался, если бы не стал президентом

На встрече со школьниками в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле, президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос, каким был бы его обычный день, если бы он не был главой государства. Этот вопрос задала 16-летняя ученица Жанна.
«Мне трудно представить, как бы я проводил свои обычные дни, если бы я не был президентом», — ответил Путин. Трансляцию встречи президента с учащимися ведет телеканал «Россия 24». Жанна рассказала, что старший брат вдохновил ее заняться спортом, но ей не хватает времени на тренировки из-за учебы.
Владимир Путин в ответ на это подчеркнул важность организованности. Он считает, что больше задач ведет к большему успеху, и если времени не хватает, значит, все делается правильно.
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