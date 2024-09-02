Школьники спросили Путина, чем бы он занимался, если бы не стал президентом

Путин затруднился сказать, как бы выглядел его день в качестве простого человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин не представляет свое обычное расписание в роли обычного человека
Владимир Путин не представляет свое обычное расписание в роли обычного человека Фото:

На встрече со школьниками в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле, президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос, каким был бы его обычный день, если бы он не был главой государства. Этот вопрос задала 16-летняя ученица Жанна.

«Мне трудно представить, как бы я проводил свои обычные дни, если бы я не был президентом», — ответил Путин. Трансляцию встречи президента с учащимися ведет телеканал «Россия 24». Жанна рассказала, что старший брат вдохновил ее заняться спортом, но ей не хватает времени на тренировки из-за учебы.

Владимир Путин в ответ на это подчеркнул важность организованности. Он считает, что больше задач ведет к большему успеху, и если времени не хватает, значит, все делается правильно.

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На встрече со школьниками в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле, президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос, каким был бы его обычный день, если бы он не был главой государства. Этот вопрос задала 16-летняя ученица Жанна. «Мне трудно представить, как бы я проводил свои обычные дни, если бы я не был президентом», — ответил Путин. Трансляцию встречи президента с учащимися ведет телеканал «Россия 24». Жанна рассказала, что старший брат вдохновил ее заняться спортом, но ей не хватает времени на тренировки из-за учебы. Владимир Путин в ответ на это подчеркнул важность организованности. Он считает, что больше задач ведет к большему успеху, и если времени не хватает, значит, все делается правильно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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