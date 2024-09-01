Резко стало плохо: раскрыты подробности гибели молодой мамы в самолете до Екатеринбурга

Матери, умершей в самолете до Екатеринбурга, резко стало плохо во время полета

02 сентября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

В 07:18 (по МСК) самолет отправился в Екатеринбург Фото: Денис Моргунов © URA.RU Молодой маме, которая скончалась на борту самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург, резко стало плохо во время полета. Женщине пытался помочь экипаж, однако по прибытии врачи констатировали ее смерть. Умершей было 25 лет, вместе с ней летели ее сын и супруг. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика Smartavia. «При выполнении регулярного рейса Москва — Екатеринбург 2 сентября в 03:12 (по МСК) одна из пассажирок почувствовала резкое ухудшение состояние здоровья. Экипаж оказал ей первую помощь, а командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку для спасения жизни пассажира в ближайшем аэропорту по пути следования. В 03:47 самолет приземлился в аэропорту Казани, где у трапа ждала машина СМП», — следует из сообщения. После посадки бригада врачей провела с пассажиркой комплекс реанимационных процедур, но это не помогло. «На борту также находился наряд полиции и судмедэксперты. Пассажиров рейса доставили в здание аэровокзала», — пояснили в авиакомпании. После проведения необходимых мероприятий в 07:18 авиалайнер покинул аэропорт Казани и взял курс на Екатеринбург. Очевидцы рассказали, что во время полета у женщины пошла кровь горлом, после чего командир судна объявил об экстренной посадке на запасной аэродром в Казани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодой маме, которая скончалась на борту самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург, резко стало плохо во время полета. Женщине пытался помочь экипаж, однако по прибытии врачи констатировали ее смерть. Умершей было 25 лет, вместе с ней летели ее сын и супруг. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика Smartavia. «При выполнении регулярного рейса Москва — Екатеринбург 2 сентября в 03:12 (по МСК) одна из пассажирок почувствовала резкое ухудшение состояние здоровья. Экипаж оказал ей первую помощь, а командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку для спасения жизни пассажира в ближайшем аэропорту по пути следования. В 03:47 самолет приземлился в аэропорту Казани, где у трапа ждала машина СМП», — следует из сообщения. После посадки бригада врачей провела с пассажиркой комплекс реанимационных процедур, но это не помогло. «На борту также находился наряд полиции и судмедэксперты. Пассажиров рейса доставили в здание аэровокзала», — пояснили в авиакомпании. После проведения необходимых мероприятий в 07:18 авиалайнер покинул аэропорт Казани и взял курс на Екатеринбург. Очевидцы рассказали, что во время полета у женщины пошла кровь горлом, после чего командир судна объявил об экстренной посадке на запасной аэродром в Казани.