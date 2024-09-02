«Нет буллинга и травли»: как встретила 1 сентября самая многонациональная школа Екатеринбурга. Фото

В школу №149 Екатеринбурга пришли 1064 ученика разной национальности

02 сентября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

В школе учатся ребята разных национальностей и живут дружно Фото: URA.RU В Екатеринбурге школу №149 называют самой дружной — в ней учатся более тысячи ребят разной национальности, которые не знают, что такое буллинг. В эту школу переводятся даже из других районов — ради ее доброй атмосферы и сильных педагогов. В чем заключается секрет уникального многонационального коллектива, корреспонденту URA.RU рассказали учителя, дети и их родители на торжественной линейке 1 сентября. Директор Ольга Рябенко сумела создать в школе добрую атмосферу Фото: URA.RU Нынче в 149-ю школу пришли 1064 ученика, из них семь классов — первоклашки. По признанию самих педагогов, 90 процентов ребят — нерусские: киргизы, узбеки, таджики, азербайджанцы, китайцы, вьетнамцы и другие. Это обусловлено географическими особенностями школы, которая стоит в микрорайоне Сортировка, недалеко от рынка «Таганский ряд», где живет и работает много мигрантов. Некоторые из детей приходят в школу, не зная ни слова по-русски. Но уже через три месяца их не узнать: ребятишки бойко говорят на русском и даже учат своих родителей. УЧИТЕЛЯ «К нам иногда ребята, в том числе и русские, переходят из других школ — например, из Академического района, из гимназий. Потому что у нас дружнее, нет конфликтов, нет буллинга и травли. У нас воспитательный процесс так настроен, что мы должны жить одной семьей, дружно, должны чтить правила, традиции и культурные особенности той страны, где нас приняли», — объяснила учитель иностранного языка Жанна Золина, замдиректора по учебной части. Редкую доброту и дружность она объясняет особенностями менталитета ребят, многие из которых являются выходцами из азиатских стран. «Они ориентированы на ценность учителя, воспитаны в уважении к взрослым, старшему поколению, во многом они добрее. У нас нет ребят, которые улоупотребляют алкоголем и сигаретами, дети неиспорчены», — отметила Золина. Ребята были рады встрече с друзьями, которых не видели все лето Фото: URA.RU «Наша школа многонациональная, и мы все дружные, нет никогда конфликтов. Много внимания уделяется патриотическому и гражданскому воспитанию, у нас каждый понедельник линейка под гимн России, его наизусть знают все наши ребята и учителя. Педагоги все только русскоговорящие, требуем и от детей говорить только по-русски, родителям рекомендуем дома общаться на русском. Мы знакомим детей с праздниками, национальными традициями, некоторые даже их соблюдают и отмечают», — добавила учитель начальных классов Инна Иванова, замдиректора по воспитательной работе. Их молодой коллега Даниил Бушманов только пришел работать — он будет преподавать историю и обществознание. Обилие национальностей среди детей его не смущает. «Ну и что? Это обычные дети. Я по образованию дипломат, меня учили межкультурной коммуникации, не вижу никаких проблем. Справимся!» — говорит выпускник педагогического университета. «Здесь мы все равны, не делим детей по национальности. Для нас они все одинаковы, и мы стараемся это им с самого начала привить», — говорит Александр Кизюн, учитель информатики. В его классе, например, всего два русских ученика. УЧЕНИКИ Второклассник Омар по национальности азербайджанец. В этой же школе учится и его сестра-третьеклассница. Мальчик бойко говорит по-русски — намного лучше мамы, и даже учит ее некоторым азам. «У меня уже есть в классе друзья. У нас никто никого никогда не обижает», — очень серьезно говорит он. Снежана (в белой блузке) перевелась в школу в нынешнем году Фото: URA.RU 10-классница Снежана перевелась в 149-ю школу только в этом году, ради педагогов по химии и биологии, ее любимых предметов. Белокурую красавицу в коллективе приняли тепло. «Меня радует, что наша страна объединяет много разных национальностей. Познакомилась с ребятами, мне тут хорошо», — говорит подросток. «Мы ее уже полюбили, классная девчонка. Я тут с 4-го класса, учителя хорошие и добрые. Люди учатся из разных стран, у всех разные традиции, все делятся друг с другом и получают от этого пользу, знания, начинают дружить. Ни разу не было ни одного конфликта», — говорит Сумая, узбечка. «Все ребята дружные, все хорошо общаются, никто никого не задирает. У нас обычная школа, отличия только по национальности, но это не мешает нам дружно жить. Наверное, потому что у нас настрой позитивный, школа очень активная. Вместе участвуем в конкурсах, нас многое объединяет», — рассуждает восьмиклассник Ярослав. РОДИТЕЛИ Жанибек Кызы Айпери из Киргизии, которая привела первоклассника в школу, где уже учатся ее двое старших детей, рассказала: «Мне нравятся наши классные руководители, они очень добрые и учат хорошо, много знаний дают. Школа многонациональная, никто никого не травит. У меня есть еще младший сын, пока в садик ходит. Подрастет — пойдет сюда». У Саодат семеро детей. Пятеро уже учатся в 149-й, младших она тоже планирует отдать в эту школу Бибиоиша Шарипова из Таджикистана, у нее в 149-ю пошла дочь-первоклассница. Женщина заметно волнуется и не может найти подходящих русских слов, чтобы выразить чувства. Ей на помощь приходят землячки, которые успокаивают женщину. «У меня трое сюда ходят, две дочки, и сын нынче в первый класс пошел. Хорошие учителя. Хорошая школа. Никто никогда не обижает. Пятерка-четверка, хорошо учатся», — с гордостью говорит Гульназа Аминова. У Светланы Кокшаровой в 3-м классе учится сын. В классе из 30 учеников русских семеро. «Да они вообще не смотрят на национальность, не обращают внимания — русский — не русский. Дружат и все. Вместе гуляют после школы, общаются, помогают друг другу. У моего сына, например, лучшего друга зовут Абдулло», — говорит женщина. У таджички Саодат Игамбердиевой семеро детей. Двое младших пока в детском саду, а пятеро старших, включая сына-первоклассника, — ученики 149-й школы. «Старшие сюда пришли, вообще русского не знали, а сейчас говорят хорошо. Учителя очень добрые, знания дают. Ни разу не видела, чтобы кто-то кого-то обидел», — говорит многодетная мама, от волнения у нее даже слезы на глазах. Она уверяет, что и младших детишек обязательно отдаст в надежные проверенные руки любимых учителей. Традиционно в День знаний в школе прошла торжественная линейка Фото: URA.RU Ребята знают и чтут традиции и праздники России Фото: URA.RU У школьников было приподнятое настроение Фото: URA.RU Родители, особенно мамы, переживали за своих учеников Фото: URA.RU 1 сентября прозвучал первый звонок Фото: URA.RU Даниил Бушманов пришел работать в школу в этом году, он настроен серьезно Фото: URA.RU Девятиклассники вывели первоклашек на торжественную линейку Фото: URA.RU Снежана (с косами в белой блузке) пришла в школу в этом году и уже нашла друзей. Например, Сумаю (слева в плаще) Фото: URA.RU Восьмиклассник Ярослав вел праздничное мероприятие. Он сказал корреспонденту, что у него много друзей разных национальностей Фото: URA.RU Ребята радовались и дурачились Фото: URA.RU Группа поддержки — мамы и бабушки Фото: URA.RU У некоторых первоклашек с первого дня зародилась дружба Фото: URA.RU Многие мамы приводят в 149-ю школу не одного, а всех своих детей Фото: URA.RU В школе учатся ребята из многих бывших республик Советского Союза Фото: URA.RU После торжественной линейки в школе прошли классные часы Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге школу №149 называют самой дружной — в ней учатся более тысячи ребят разной национальности, которые не знают, что такое буллинг. В эту школу переводятся даже из других районов — ради ее доброй атмосферы и сильных педагогов. В чем заключается секрет уникального многонационального коллектива, корреспонденту URA.RU рассказали учителя, дети и их родители на торжественной линейке 1 сентября. Нынче в 149-ю школу пришли 1064 ученика, из них семь классов — первоклашки. По признанию самих педагогов, 90 процентов ребят — нерусские: киргизы, узбеки, таджики, азербайджанцы, китайцы, вьетнамцы и другие. Это обусловлено географическими особенностями школы, которая стоит в микрорайоне Сортировка, недалеко от рынка «Таганский ряд», где живет и работает много мигрантов. Некоторые из детей приходят в школу, не зная ни слова по-русски. Но уже через три месяца их не узнать: ребятишки бойко говорят на русском и даже учат своих родителей. УЧИТЕЛЯ «К нам иногда ребята, в том числе и русские, переходят из других школ — например, из Академического района, из гимназий. Потому что у нас дружнее, нет конфликтов, нет буллинга и травли. У нас воспитательный процесс так настроен, что мы должны жить одной семьей, дружно, должны чтить правила, традиции и культурные особенности той страны, где нас приняли», — объяснила учитель иностранного языка Жанна Золина, замдиректора по учебной части. Редкую доброту и дружность она объясняет особенностями менталитета ребят, многие из которых являются выходцами из азиатских стран. «Они ориентированы на ценность учителя, воспитаны в уважении к взрослым, старшему поколению, во многом они добрее. У нас нет ребят, которые улоупотребляют алкоголем и сигаретами, дети неиспорчены», — отметила Золина. «Наша школа многонациональная, и мы все дружные, нет никогда конфликтов. Много внимания уделяется патриотическому и гражданскому воспитанию, у нас каждый понедельник линейка под гимн России, его наизусть знают все наши ребята и учителя. Педагоги все только русскоговорящие, требуем и от детей говорить только по-русски, родителям рекомендуем дома общаться на русском. Мы знакомим детей с праздниками, национальными традициями, некоторые даже их соблюдают и отмечают», — добавила учитель начальных классов Инна Иванова, замдиректора по воспитательной работе. Их молодой коллега Даниил Бушманов только пришел работать — он будет преподавать историю и обществознание. Обилие национальностей среди детей его не смущает. «Ну и что? Это обычные дети. Я по образованию дипломат, меня учили межкультурной коммуникации, не вижу никаких проблем. Справимся!» — говорит выпускник педагогического университета. «Здесь мы все равны, не делим детей по национальности. Для нас они все одинаковы, и мы стараемся это им с самого начала привить», — говорит Александр Кизюн, учитель информатики. В его классе, например, всего два русских ученика. УЧЕНИКИ Второклассник Омар по национальности азербайджанец. В этой же школе учится и его сестра-третьеклассница. Мальчик бойко говорит по-русски — намного лучше мамы, и даже учит ее некоторым азам. «У меня уже есть в классе друзья. У нас никто никого никогда не обижает», — очень серьезно говорит он. 10-классница Снежана перевелась в 149-ю школу только в этом году, ради педагогов по химии и биологии, ее любимых предметов. Белокурую красавицу в коллективе приняли тепло. «Меня радует, что наша страна объединяет много разных национальностей. Познакомилась с ребятами, мне тут хорошо», — говорит подросток. «Мы ее уже полюбили, классная девчонка. Я тут с 4-го класса, учителя хорошие и добрые. Люди учатся из разных стран, у всех разные традиции, все делятся друг с другом и получают от этого пользу, знания, начинают дружить. Ни разу не было ни одного конфликта», — говорит Сумая, узбечка. «Все ребята дружные, все хорошо общаются, никто никого не задирает. У нас обычная школа, отличия только по национальности, но это не мешает нам дружно жить. Наверное, потому что у нас настрой позитивный, школа очень активная. Вместе участвуем в конкурсах, нас многое объединяет», — рассуждает восьмиклассник Ярослав. РОДИТЕЛИ Жанибек Кызы Айпери из Киргизии, которая привела первоклассника в школу, где уже учатся ее двое старших детей, рассказала: «Мне нравятся наши классные руководители, они очень добрые и учат хорошо, много знаний дают. Школа многонациональная, никто никого не травит. У меня есть еще младший сын, пока в садик ходит. Подрастет — пойдет сюда». Бибиоиша Шарипова из Таджикистана, у нее в 149-ю пошла дочь-первоклассница. Женщина заметно волнуется и не может найти подходящих русских слов, чтобы выразить чувства. Ей на помощь приходят землячки, которые успокаивают женщину. «У меня трое сюда ходят, две дочки, и сын нынче в первый класс пошел. Хорошие учителя. Хорошая школа. Никто никогда не обижает. Пятерка-четверка, хорошо учатся», — с гордостью говорит Гульназа Аминова. У Светланы Кокшаровой в 3-м классе учится сын. В классе из 30 учеников русских семеро. «Да они вообще не смотрят на национальность, не обращают внимания — русский — не русский. Дружат и все. Вместе гуляют после школы, общаются, помогают друг другу. У моего сына, например, лучшего друга зовут Абдулло», — говорит женщина. У таджички Саодат Игамбердиевой семеро детей. Двое младших пока в детском саду, а пятеро старших, включая сына-первоклассника, — ученики 149-й школы. «Старшие сюда пришли, вообще русского не знали, а сейчас говорят хорошо. Учителя очень добрые, знания дают. Ни разу не видела, чтобы кто-то кого-то обидел», — говорит многодетная мама, от волнения у нее даже слезы на глазах. Она уверяет, что и младших детишек обязательно отдаст в надежные проверенные руки любимых учителей.