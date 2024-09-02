В центре Екатеринбурга боец СВО отправил незнакомца в реанимацию одним ударом

В центре Екатеринбурга участник российской спецоперации на Украине одним ударом вырубил мужчину, якобы заступаясь за девушку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«Инцидент произошел утром 1 сентября на улице Малышева. Военный хотел защитить даму (которую не знал) и ударил ее обидчика по голове. С ним он тоже не было знаком», — сказал собеседник агентства. Пострадавший получил множественные гематомы, ушибы, тяжелую черепно-мозговую травму и перелом свода основания черепа. Его поместили в реанимацию.
URA.RU обратилось за комментариями в УМВД России по Екатеринбургу и Военно-следственное управление СКР по Центральному военному округу. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
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