В центре Екатеринбурга боец СВО отправил незнакомца в реанимацию одним ударом

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Солдат приехал в город на днях Фото:

В центре Екатеринбурга участник российской спецоперации на Украине одним ударом вырубил мужчину, якобы заступаясь за девушку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Инцидент произошел утром 1 сентября на улице Малышева. Военный хотел защитить даму (которую не знал) и ударил ее обидчика по голове. С ним он тоже не было знаком», — сказал собеседник агентства. Пострадавший получил множественные гематомы, ушибы, тяжелую черепно-мозговую травму и перелом свода основания черепа. Его поместили в реанимацию.

URA.RU обратилось за комментариями в УМВД России по Екатеринбургу и Военно-следственное управление СКР по Центральному военному округу. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

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В центре Екатеринбурга участник российской спецоперации на Украине одним ударом вырубил мужчину, якобы заступаясь за девушку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Инцидент произошел утром 1 сентября на улице Малышева. Военный хотел защитить даму (которую не знал) и ударил ее обидчика по голове. С ним он тоже не было знаком», — сказал собеседник агентства. Пострадавший получил множественные гематомы, ушибы, тяжелую черепно-мозговую травму и перелом свода основания черепа. Его поместили в реанимацию. URA.RU обратилось за комментариями в УМВД России по Екатеринбургу и Военно-следственное управление СКР по Центральному военному округу. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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