Задержанные после звонка Путина челябинцы освобождены от наказания

Андрей Пязок (слева) и Сергей Вегельман (справа)_ освобождены от наказания из-за истечения сроков давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

Центральный райсуд Челябинска огласил приговор хозяину строительной компании «Речелстрой», экс-депутату гордумы Челябинска Андрею Пязоку и его топ-менеджеру Сергею Вегельману, обвиняемым в обмане дольщиков. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, их признали виновными, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

«Суд признал Пязока и Вегельмана виновными в мошенничестве. Первому в качестве наказания назначили два года лишения свободы, второму — полтора. Но обоих освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что утчоянт информацию.

Пязок и Вегельман попали под следствие в 2017 году, когда «Речелстрой» сорвал сроки сдачи домов в Кургане. Их обвиняли в обмане участников долевого строительства. Но дело шло со скрипом. Активная фаза расследования началась лишь после того, ка президент РФ Владимир Путин позвонил одной из дольщиц-активисток и пообещал разобраться.

По итогу строителей осудили. Пязок был осужден на два года, Вегельман — на полтора. Обоих отправили в колонию-поселение. Но Челябинский областной суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение.